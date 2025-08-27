Министерството на образованието и науката утвърди графика за учебното време, който бе публикуван преди месец за обществено обсъждане, съобщава Пресцентърът на МОН. Както първоначално предложи Просветното министерство, първите почивни дни за ученици и учители след началото на новата учебна година ще бъдат по време на есенната ваканция от 31 октомври и до 3 ноември включително. Във ваканциите са включени празничните и почивните дни.

Одобрени са и останалите предложения

в проекта на Министерството за разпределение на учебните и неучебните дни. Коледната ваканция ще бъде от 24 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г. включително. Пролетната почивка за учениците от I до XI клас е от 4 април до 13 април. За зрелостниците ваканцията започва на 8 април.

Почивката между двата срока ще бъде три дни – от 31 януари до 2 февруари включително. Предвидено е 2 март 2026 г. (понеделник) да бъде неучебен ден, като той ще се слее с Националния празник 3 март и така учениците ще имат четири неучебни дни – от 28 февруари до 3 март.

Националното външно оценяване в IV клас

по български език и литература е планирано да започне в 10 ч. на 3 юни 2026 г. Изпитът по математика ще започне по същото време на 4 юни.

По предложение на директорите, за да не се нарушава учебният процес за цяла седмица, неучебни ще бъдат и дните на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания в VII и X клас – 17 и 19 юни. На първата дата от 9 ч. ще се проведе изпит по български език и литература от НВО в края на VII клас, а на втората – изпитът по математика с интегриране на други учебни предмети, който е със същия начален час. В същите дни, но от 8 часа, ще започнат и проверките по двата предмета за десетокласниците.

По традиция неучебни ще са дните, в които ще се проведат матурите –

тази по български език и литература е предвидена с начало от 8,30 ч. на 20 май, а на 22 май по същото време ще се проведе и вторият задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията). Допълнителните матури по желание ще се проведат в периода от 26 май до 2 юни 2026 г.

Учебната година за XII клас ще завърши на 15 май 2026 г.

До 29 май ще учат децата от І до III клас, а тези от IV до VІ клас ще бъдат в класните стаи до 12 юни. На 30 юни ще завърши вторият срок за учениците от V – VІ клас в спортните училища и за тези от VII – ХІ клас (в периода 01.07.2026 г. – 31.08.2026 г. + 2 седмици за производствена практика за учениците в паралелки с професионална подготовка в Х и XI клас и + 4 седмици за практическо обучение в реална работна среда за учениците в дуална система на обучение в XI клас).

От МОН припомнят, че по инициатива на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев бяха приети промени в Наредбата за организацията на дейностите в училищното образование, които позволиха по-гъвкаво разпределение на учебното време и осигуряване на по-ползотворна почивка на учениците и педагогическите специалисти. Благодарение на промените се прекрати практиката междусрочната ваканция да бъде единичен ден в средата на седмицата.

В момента за обществено обсъждане са и изменения,

които регламентират, че за да се нарича „ваканция“ определен период в графика за учебното време, той следва да включва два или повече дни за отдих. Това не означава, че учениците ще бъдат лишени от почивка между сроковете или около 1 ноември, но в тези случаи дните ще бъдат обявявани като неучебни, а не като ваканция. В тази връзка са и новите текстове, според които краят на първия учебен срок следва да е денят, съвпадащ с последния работен ден на седмицата.

С друга заповед на просветния министър се определя, че

през 2026 г. НВО по математика в VII клас ще се проведе под формата на тест,

който интегрира предметите математика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика и човекът и природата. Той ще включва общо 24 задачи, от които 18 задачи (с избираем отговор и със свободен отговор), проверяващи компетентности, заложени като очаквани резултати от обучението по математика. Останалите 6 задачи (с избираем отговор и с кратък свободен отговор) ще се решават с помощта на умения, придобити чрез обучението по математика, но проверяват и компетентности, заложени като очаквани резултати по останалите учебни предмети. Изпитът ще продължи 3 астрономически часа.

Външното оценяване на математика в X клас ще се проведе в рамките на 120 минути

под формата на тест, който интегрира математика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия и география и икономика. Той ще включва общо 18 задачи, от които 12 задачи (с избираем отговор и със свободен отговор), проверяващи компетентности, заложени като очаквани резултати от обучението по математика. За решаване на останалите 6 задачи (с избираем отговор и с кратък свободен отговор) учениците ще трябва да използват умения, придобити чрез обучението по математика и по останалите посочени учебни предмети.

На интернет страницата на МОН е публикувана и заповедта за определяне на графиците за провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и националните състезания по професии през учебната 2025/2026 г.