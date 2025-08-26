Промените в Закона за предучилищното и училищното образование ще влязат в сила най-вероятно през ноември тази година, а с тях и забраната на смарт устройства в клас. Това коментира пред журналисти министърът на образованието и науката Красимир Вълчев след откриването на нова детска градина в Костинброд, предава БТА.
Министър Вълчев припомни, че
и в момента има забрана за използване на телефона в час,
но текстът е от годините, в които телефоните бяха повече телефони и по-малко смартфони.
„Днес говорим изобщо за смарт екранни устройства, тъй като имаме доказано зловредно въздействие“, обясни министър Вълчев.
По думите му забраната за използването им в училище ще допринесе за това децата да станат по-концентрирани и пълноценни. Той припомни данни от последното международно изследване PISA, според което българските ученици са на челните места по прекарано време пред екраните, като най-голям процент от него е за необразователни цели.
„Те го наричат разсейване. Нашите ученици имат най-голям процент разсейване – в училище и извън училището. Екраните имат негативно въздействие, особено в ранна детска възраст“, каза министърът и апелира родителите също да предприемат мерки за ограничаване на използването на екранни устройства и в семейната среда.
От МОН са изготвили и препоръки към училищата как да ползват смарт устройствата с образователни цели.
Министър Красимир Вълчев посочи още, че един от основните проблеми в училищната система е двусменният режим. Особено когато има две училища, които споделят обща сграда.
„Отново съм подготвил писмо до училищата да проведат разговори с педагогическата и родителската общност, за да обсъдят възможността за по-късно започване на учебния ден. Защото всички анализи показват, че когато учениците започват половин-един час по-късно, се подобряват мотивацията за учене и резултатите. Най-трудно е това да се случи, когато училищата са на двусменен режим“, заяви Красимир Вълчев.
Той заяви, че в София има над 80 училища на двусменен режим. Но има и градове, които са изцяло на едносменен режим.
„В четирите най-големи града има най-голям недостиг и проблемите няма как да се разрешат без ново строителство и дострояване“, коментира Красимир Вълчев.
Уважаеми читатели, в. „Аз-буки“ и научните списания на издателството може да закупите от НИОН "Аз-буки":
Адрес: София 1113, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5
Телефон: 0700 18466
Е-mail: izdatelstvo.mon@azbuki.bg | azbuki@mon.bg