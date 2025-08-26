Промените в Закона за предучилищното и училищното образование ще влязат в сила най-вероятно през ноември тази година, а с тях и забраната на смарт устройства в клас. Това коментира пред журналисти министърът на образованието и науката Красимир Вълчев след откриването на нова детска градина в Костинброд, предава БТА.

Министър Вълчев припомни, че

и в момента има забрана за използване на телефона в час,

но текстът е от годините, в които телефоните бяха повече телефони и по-малко смартфони.

„Днес говорим изобщо за смарт екранни устройства, тъй като имаме доказано зловредно въздействие“, обясни министър Вълчев.

По думите му забраната за използването им в училище ще допринесе за това децата да станат по-концентрирани и пълноценни. Той припомни данни от последното международно изследване PISA, според което българските ученици са на челните места по прекарано време пред екраните, като най-голям процент от него е за необразователни цели.

„Те го наричат разсейване. Нашите ученици имат най-голям процент разсейване – в училище и извън училището. Екраните имат негативно въздействие, особено в ранна детска възраст“, каза министърът и апелира родителите също да предприемат мерки за ограничаване на използването на екранни устройства и в семейната среда.

От МОН са изготвили и препоръки към училищата как да ползват смарт устройствата с образователни цели.

Министър Красимир Вълчев посочи още, че един от основните проблеми в училищната система е двусменният режим. Особено когато има две училища, които споделят обща сграда.

„Отново съм подготвил писмо до училищата да проведат разговори с педагогическата и родителската общност, за да обсъдят възможността за по-късно започване на учебния ден. Защото всички анализи показват, че когато учениците започват половин-един час по-късно, се подобряват мотивацията за учене и резултатите. Най-трудно е това да се случи, когато училищата са на двусменен режим“, заяви Красимир Вълчев.

Той заяви, че в София има над 80 училища на двусменен режим. Но има и градове, които са изцяло на едносменен режим.

„В четирите най-големи града има най-голям недостиг и проблемите няма как да се разрешат без ново строителство и дострояване“, коментира Красимир Вълчев.