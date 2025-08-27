Най-добрите млади информатици ще пристигнат в Шумен, където от 29 август до 4 септември се провежда IX издание на Европейската младежка олимпиада по информатика (eJOI). Състезанието е под патронажа на президента на страната Румен Радев, който се очаква да открие състезанието на 30 август в „Арена Шумен“.

Олимпиадата е основана от България през 2017 г.,

като в нея се състезават ученици на възраст до 15,5 години. За най-престижното световно състезание по информатика за тази възрастова група се очакват 24 отбора със 100 състезатели и 50 ръководители.

Европейската младежка олимпиада по информатика е трамплин за развитието на елита на ИТ индустрията

и следва правилата и стандартите на Международната олимпиада по информатика. Справка в страницата на Олимпиадата показва, че досега страната ни е завоювала в нея 43 медала – 4 златни, 19 сребърни и 20 бронзови.

Състезанието е индивидуално, като всеки отбор включва четирима ученици и двама ръководители.

България ще бъде представена от два национални отбора и един шуменски състав.

В първия ни тим влизат четирима осмокласници: Кирил Зулямски (Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“), който миналата година завоюва бронзов медал, Мартин Чавдаров (СМГ), Боян Бояджиев (СМГ) и Даниел Тодоров (ПЧМГ – София). Техни ръководителите са Петър Петров и Ясмин Ердим.

Дамян Свободников (VII клас, МГ „Д-р Петър Берон“, Варна), Никола Манолов (VIII клас, ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, Хасково), Мартин Висулчев (VIII клас, СМГ) и Алексей Карташев (VII клас, СМГ) са част от втория национален отбор на България с ръководители Пламенка Христова и Димитър Добрев.

Домакините от Шумен ще бъдат представени от четирима възпитаници на ППМГ „Нанчо Попович“ – седмокласникът Борис Бобев и осмокласниците Симона Иванова, Богдан Върбанов и Дамян Бояджиев. Ръководители на отбора са Цветелина Петрова и Явор Василев,

Престижната надпревара се организира от Сдружение „Европейска младежка олимпиада по информатика“ (основател), Министерството на образованието и науката, Община Шумен, Сдружението на олимпийските отбори по природни науки, Школа „А&Б“, СУ „Сава Доброплодни“ и ППМГ „Нанчо Попович“.

Надпреварата се провежда в рамките на два състезателни дни.

Организаторите са предвидили богата културна и социална програма. Между двата състезателни дни ще бъде организирана екскурзия до морето и посещение на Шабла, на пещерите в с. Тюленово, разходка около Шабленското езеро. Последният ден също ще започне с екскурзия и посещение на пещерата Бисерна. А от 18 часа в „Арена Шумен“ ще се проведе закриващата церемония на надпреварата.

По думите на Илиян Йорданов – представител на България в Международния научен комитет на олимпиадата и треньор на националния ни отбор по информатика, участието в подобни състезания помага за придобиването на контакти, изграждането на приятелства и познанства. А доброто представяне може да помогне на участниците при кандидатстването за университет или при търсенето на работа.