<h4><img class="size-medium wp-image-163329 alignleft" src="https:\/\/azbuki.bg\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/azbuki-2025-34-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" \/>\u0412 \u043d\u043e\u0432\u0438\u044f \u0431\u0440\u043e\u0439 \u0447\u0435\u0442\u0435\u0442\u0435:<\/h4>\r\n- \u0411\u0435\u0437 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u0438 \u0432 \u0443\u0447\u0438\u043b\u0438\u0449\u0435 \u043e\u0442 \u043d\u043e\u0435\u043c\u0432\u0440\u0438\r\n\r\n- \u041c\u041e\u041d \u0443\u0442\u0432\u044a\u0440\u0434\u0438 \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0443\u0447\u0435\u0431\u043d\u043e\u0442\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435 \u0438 \u0432\u0430\u043a\u0430\u043d\u0446\u0438\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0437 2025\/2026 \u0433.\r\n\r\n- \u0412\u0441\u0435 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0447\u0435 \u0434\u0435\u0446\u0430 \u043e\u0442 \u0443\u044f\u0437\u0432\u0438\u043c\u0438 \u0433\u0440\u0443\u043f\u0438 \u0438\u0437\u0431\u0438\u0440\u0430\u0442 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u0442\u043e\r\n\r\n- \u201e\u0422\u0440\u0435\u0432\u043d\u0435\u043d\u0441\u043a\u0430 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0430\u201c \u043e\u0449\u0435 \u0447\u0430\u043a\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0440\u0438\u0432\r\n\r\n- \u0420\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435 \u0442\u0440\u044f\u0431\u0432\u0430 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u043d\u0430\u0443\u0447\u0430\u0442 \u0434\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u044f\u0442 \u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u0438: \u0414\u0435\u0442\u0435\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435 \u0434\u0430 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u044f \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430\u0442\u0430, \u043a\u0430\u0437\u0432\u0430 \u043f\u0441\u0438\u0445\u043e\u043b\u043e\u0433\u044a\u0442 \u043e\u0442 \u0441\u0442\u043e\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0442\u043e 18. \u0421\u0423 \u201e\u0423\u0438\u043b\u044f\u043c \u0413\u043b\u0430\u0434\u0441\u0442\u043e\u043d\u201c \u0415\u043b\u0435\u043d\u0430 \u0421\u0442\u0435\u0444\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430\r\n\r\n- \u0421\u0442\u0443\u0434\u0435\u043d\u0442\u0441\u043a\u0438 \u0441\u0440\u0435\u0449\u0438 \u043a\u0440\u0430\u0439 \u043c\u043e\u0440\u0435\u0442\u043e: \u041d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043b\u0435\u0442\u043d\u0438 \u0438\u0433\u0440\u0438 \u0441\u044a\u0431\u0438\u0440\u0430\u0442 \u0432 \u041a\u0438\u0442\u0435\u043d \u0440\u0435\u043a\u043e\u0440\u0434\u0435\u043d \u0431\u0440\u043e\u0439 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u0438\u0446\u0438\r\n\r\n- \u041d\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0448\u0435\u0442\u0435 \u0434\u0435\u0446\u0430\u0442\u0430 \u0441\u044a\u0441 \u0437\u044a\u0431\u043e\u043b\u0435\u043a\u0430\u0440\u0438: \u041a\u044a\u043c \u0442\u043e\u0432\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u0432\u0430 \u0421\u0442\u0435\u0444\u0430\u043d \u0421\u043e\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432, \u0441\u043f\u0435\u0447\u0435\u043b\u0438\u043b \u043d\u0430\u0433\u0440\u0430\u0434\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0430\u0442\u0430 \u0432 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0441\u0430 \u201e\u041b\u0430\u0431\u043e\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f \u0437\u0430 \u0441\u043b\u0430\u0432\u0430\u201c\r\n\r\n- \u0421 \u0434\u0435\u0446\u0430 \u043d\u0430 \u0442\u0435\u043f\u0435: \u0420\u0430\u0437\u043d\u043e\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043d\u0438 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0438\u043b\u043d\u0438\u0446\u0438 \u0438 \u043f\u044a\u0441\u0442\u0440\u0430 \u043a\u0443\u043b\u0442\u0443\u0440\u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u0430 \u043e\u0447\u0430\u043a\u0432\u0430\u0442 \u043c\u0430\u043b\u043a\u0438 \u0438 \u0433\u043e\u043b\u0435\u043c\u0438 \u043d\u0430 \u0444\u0435\u0441\u0442\u0438\u0432\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u0445\u044a\u043b\u043c\u0430 \u0411\u0443\u043d\u0430\u0440\u0434\u0436\u0438\u043a\u0430 \u0432 \u041f\u043b\u043e\u0432\u0434\u0438\u0432\r\n\r\n[flipbook pdf="https:\/\/azbuki.bg\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/v.-az-buki-br.-34-2025-g.pdf"]\r\n\r\n<a href="https:\/\/azbuki.bg\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/v.-az-buki-br.-34-2025-g.pdf">\u0418\u0437\u0442\u0435\u0433\u043b\u0435\u0442\u0435<\/a> \u0431\u0440\u043e\u044f \u043d\u0430 \u0432\u0430\u0448e\u0442\u043e \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e.