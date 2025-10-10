Започнаха обученията на учители, които да бъдат новите ръководители на школи за подготовка на талантливи ученици и бъдещи олимпийци, съобщава Пресцентърът на МОН. Инициативата е част от новата програма на Министерството на образованието и науката „Бъдеще за таланти“, като целта е най-опитните и добри педагози да предадат своя опит, умения и подходи на работа на по-млади учители.

Обученията започнаха в Националния STEM център,

където министърът на образованието и науката Красимир Вълчев поздрави участниците за тяхната активност и отдаденост. На събитието присъства и директорът на Центъра проф. Найден Шиваров.

„Важно е не само да продължим с добрата подготовка, но и да мотивираме още повече ученици да участват в състезанията, включително в общинските кръгове на олимпиадите“, отбеляза министър Красимир Вълчев.

В обученията ще се включат 64 учители от всички области на страната, като първи започнаха заниманията на преподавателите по информатика. Тяхната подготовка се ръководи от д-р Бисерка Йовчева и ще продължи до 14 октомври. От 15 до 20 октомври ще се проведат обученията за учителите по математика, водени от проф. д.м.н. Емил Колев и проф. д-р Станислав Харизанов от Института по математика и информатика – БАН. От големите области на страната – София-град, Пловдив, Варна и Бургас, са включени по двама учители по предмет, а от останалите – по един.

Обученията са менторски и практически ориентирани,

като ще помогнат за по-високата професионална подготовка на преподавателите. Ще бъдат разработени и дигитални помагала, които ще са полезни при провеждането на регионалните школи.

През следващата година ще започнат и обученията за учители по природни науки – физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, и биология и здравно образование. Тогава ще започне работата и на регионалните школи, в които могат да участват ученици от V до XII клас с интерес към математиката, информатиката и природните науки. Ръководители на тези школи ще бъдат новите обучени учители.

„България може да бъде център за развитие на информационни технологии и изкуствен интелект, ако има с какво да задържим талантливите ни умове – с качествена подготовка, с висши и академични институти, с добри условия и подкрепа“, каза още министър Вълчев.

Всички заложени дейности ще се изпълняват по Програма „Бъдеще за таланти“ с общ бюджет от 1,5 млн. лв. Освен подготовка на учителите тя цели да открие и подкрепи повече талантливи ученици. Програмата съдейства за създаването на мрежа от национални и регионални школи за обучение на талантливи ученици в областта на математиката, информатиката и природните науки.