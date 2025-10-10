Общо 10 млн. лв. ще осигури държавата по Националната програма „От полюс до полюс 2022 – 2027“ за 2025 г. и 2026 г. Това предвижда проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на нейната актуализация.

Националната програма бе приета през 2022 г. с индикативен бюджет от 10,8 млн.лв. за периода до 2025 г., като през май тази година бе удължена до 2027 г. с Решение на Министерския съвет. Тя надгражда предишната програма за полярни изследвания в периода 2016 – 2021 г.

Предлаганата промяна се прави, за да продължи устойчивото финансиране на Програмата за полярни изследвания, до одобряването на нова след изтичане периода на настоящата, се посочва в мотивите към предложението, внесено от министъра на образованието и науката.

Изменението се отнася до възможността за

финансиране на дейностите по Националната полярна програма през 2025 и 2026 г.

По този начин ще се осигури финансиране за научни проекти, които ще се реализират на Българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“ на о. Ливингстън, както и за осъществяването на регулярните български антарктически експедиции, които в последните години са подпомогнати и от научноизследователския ни кораб „Св.св. Кирил и Методий“.

Финансирането ще даде възможност да се обяви конкурсна сесия за научни проекти, които да се реализират в рамките на 34-ата българска антарктическа експедиция, предвидена да се осъществи в периода от ноември 2025 г. до март 2026 г., както и на 35-аита експедиция, планирана за същия период през 2026 – 2027 г. По този начин ще се гарантира и провеждането на подбор и сключването на договори с логистичния екип.

В проекта се посочва, че средствата през 2025 г. в размер на 4 500 000 лв. са осигурени по бюджета на МОН с ПМС 51 от 9 май 2025 г. За 2026 г. средствата ще бъдат осигурени за сметка на разходите за наука в държавния бюджет, предвидени за изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2030 г. За 35-ата антарктическа експедиция индикативната финансова заявка е 5 500 000 лв.

По време на последната 33-та българска експедиция на Антарктида освен проведените многобройни научни проекти основният акцент бе довършването на новия лабораторен блок. Благодарение на кораба „Св.св. Кирил и Методий“ за базата в последните три години бяха транспортирани над 160 тона строителни конструкции и материали от България, които са използвани за новата лаборатория и за модернизиране на съществуващата българска полярна база.

Новият лабораторен блок бе открит през февруари 2025 г.

За него МОН осигури 4,5 млн.лв. Лентата на завършената постройка прерязаха ректорът на най-старото ни висше училище проф. Георги Вълчев, ръководителят на българските антарктически експедиции проф. Христо Пимпирев и флотилният адмирал от резерва Боян Медникаров, който доскоро ръководеше Висшето военноморско училище. Блокът разполага с три специализирани научни лаборатории, които ще спомогнат за разширяване броя и обхвата на научните изследвания, които се осъществяват в Антарктика. Те ще бъдат обезпечени със специализирана апаратура в три тематични направления – науки за земята, биологични науки и обща лаборатория. От идващия полярен сезон тя ще започне да се използва целево за теренни проучвания от изследователите.

Изграждането на лабораториите попада в обхвата на Пътната карта за научна инфраструктура на България, която е част от Европейската карта за научна инфраструктура.

Координатор на Полярната програма е Софийският университет „Св. Климент Охридски“.

Средствата се разходват за финансиране изпълнението на спечелилите на конкурсен принцип научни проекти, за финансово осигуряване на логистичните дейности по организиране и провеждане на националните полярни експедиции (Антарктика и Арктика), в това число и разходи по подготовка и провеждане на плавателните рейсове на кораба, обслужващи полярни експедиции, както и за финансиране на научни дейности на партньорите по Програмата.

През 2018 г. е създаден консорциум „Българска антарктическа база „Св. Климент Охридски“, част от Националната пътна карта за научна инфраструктура. Той включва Софийския университет – Национален център за полярни изследвания, и Българския антарктически институт. През 2021 г. е включен и научноизследователският военен кораб „Св.св. Кирил и Методий“, който се стопанисва от Висшето военноморско училище.