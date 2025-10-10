„Ученето чрез преживяване е много по-ефективно, знанието е по-трайно, по-осъзнато – съвсем различно е да посетиш едно историческо място и да споделиш емоцията с приятели, да свържеш наученото преди това с познанието на място.“ Това сподели заместник-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска с ученици, които изнесоха урок по родолюбие в Плиска, съобщава Пресцентърът на МОН.

Тя разговоря с децата от начален етап от Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ и с по-големи ученици от Обединено училище „Христо Ботев“ в село Каспичан и от Средно училище „Панайот Волов“ в град Каспичан.

Михалевска представи

новите и по-големи възможности,

които от тази година дава Националната програма на МОН „България – образователни маршрути“ за посещение на исторически, географски, културни и други значими обекти.

Заместник-министърът посочи, че дейностите по Програмата подобряват социалния живот на учениците, създават умения за интегрирано знание, работа в екип, за ефективна комуникация, толерантност и естетическо възпитание.

„За всяко направление има подготвени примерни обекти, но идеята е вие и вашите учители сами да изградите своите маршрути – като пъзел от знание и преживяване“, обясни Наталия Михалевска.

Постави

задача на по-големите ученици да създадат и популяризират своите собствени маршрути,

по които искат да пътуват, като опишат местата и потърсят мнения от своите приятели.

„Избирайте места, които наистина ще оставят следа у вас. Тези преживявания ще ви направят по-зрели и уверени – както в училище, така и в живота“, посочи Наталия Михалевска.

Тя представи и възможностите по другата програма на МОН „Неразказаните истории на българите“. И призова учениците: „Разказвайте повече за местата, където живеете, и за неразказаните истории около вас“.

В срещата в Плиска участваха представители на РУО – Шумен, и учители, които изразиха благодарност за предоставените възможности от Програмата на МОН, като предложиха разширяване на дейностите.

Доц. д-р Андрей Аладжов от Националния археологически институт с музей при БАН разказа на децата за водопроводите, каменните дворци и Крумовия дворец в Плиска, както и за величието на Мадарския конник.

„Това не може да бъде тракийски или римски паметник – ясно се виждат стремена, характерен белег на прабългарската конница. Той е свидетелството за нашата сила и идентичност“, каза археологът.

Кметът на кметство Плиска Десислава Драгомирова пък призова децата да бъдат горди и да не забравят този прекрасен край, откъдето започва всичко.