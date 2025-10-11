С тържествена церемония, богата програма и множество емоционални срещи на възпитаници и преподаватели Професионалната търговска гимназия в Бургас отбеляза своята 120-годишнина. Тя е най-старата гимназия в града и втората търговска гимназия в страната след тази в Свищов.

Тържествата преминаха под мотото „Дух, воля и просвещение“ –

послание, което обединява историята и бъдещето на едно от най-старите и авторитетни училища в морския град.

„Бургас основава своето търговско училище през далечната 1905 г. в отговор на нуждите на пристанището. 120 години по-късно трите ценности за гимназията – дух, воля, просвещение, остават непреходни“, категоричен е директорът Павел Чепов.

Празникът бе открит с тържествен водосвет в присъствието на ученици, преподаватели и много официални гости. Директорът говори за предприемчивия дух на учениците: „Именно този дух ги кара да създават учебни компании, да печелят национални и европейски състезания за иновативни бизнеси и отлично финансово планиране. Волята ги извежда на челни места на олимпиадите по счетоводство – неслучайно тази година бяхме национални шампиони по счетоводство с първо място в страната“.

От мечта към традиция

Началото е поставено с предписание на Министерството на търговията и земеделието. В онези години преподаватели и ученици се борят с трудности – липса на собствена сграда, учебници и средства, но не и с отсъствието на ентусиазъм и стремеж към знание.

С годините училището се превръща в утвърден център за икономическо образование, като подготвя специалисти в областите на счетоводството, мениджмънта, финансите и предприемачеството.

Десетки негови възпитаници днес са утвърдени професионалисти в бизнеса, банковия сектор и държавната администрация.

Празник на духа и приемствеността

„120 години не са просто време. Те са история, създадена от хора с дух и воля. Нашият път винаги е бил просветителски — да изграждаме личности, готови да се справят с предизвикателствата на новото време“, каза още в приветствието си директорът Павел Чепов.

Сред официалните гости на празника бяха заместник-кметове на община Бургас, директори на училища, партньори от бизнеса и множество бивши възпитаници.

„Вие сте бъдещето, вие ще сте гръбнакът на българското стопанство. Само с добре подготвени и професионално обучени кадри нашата икономика ще върви напред, а нашият град ще просперира“, обърна се към учениците заместник-кметът по бюджет, финанси и икономика на Община Бургас Станимир Апостолов.

Началникът на РУО – Бургас, Валентина Камалиева пък ги призова да запазят духа на просвещението и да го предават на поколенията. „Търговската гимназия е емблема на града ни, тя е все по-желана, все по-търсена от родителите и учениците“, каза тя. Камалиева връчи на директора Павел Чепов специален плакет в знак на доброто сътрудничество между училището и Регионалното управление на образованието.

Поздравителни думи отправиха още председателят на Общинския съвет – Бургас, Михаил Хаджиянев и директорът на дирекция „Образование“ в Общината Катя Мишева.

По време на тържеството бяха представени документални кадри и спомени от различни етапи в развитието на училището.

Символи на ново начало

Кулминацията на празника бе откриването на монумент, посветен на 120-годишнината – символ на устойчивостта и приемствеността на Търговската гимназия.

„Откриваме паметник, който ще разказва на идните поколения що е знание, мъдрост, труд и вдъхновение. Традиция, идентичност, предприемчивост и общност – това е духът на Търговската гимназия. Дисциплина, амбиция, непреклонна възраст, упоритост, дързост, воля – това е вторият стълб на гимназията. Знание, умения, грамотност, професионализъм е третият стълб – просвещението. Търговската гимназия свети като фар на знанието и културата в града, озаряващ и топлещ душите ни“, сподели деветокласникът Мартин по време на церемонията.

Учениците представиха и новото лятно кино в училищния двор, което ще служи за прожекции, дискусии и образователни събития на открито.

В програмата на честванията бяха включени още изложбата „120 години Търговска гимназия – дух, воля и просвещение“, която е подредена пред Културния център „Морско казино“; маратонът „Дух и воля“, засаждане на 120 дръвчета в Морската градина и представяне на електронната книга „Думи, които дават пътища“ с текстове на ученици от гимназията, спечелили призови места в литературни конкурси.

Училище с поглед към бъдещето

Търговската гимназия в Бургас предлага модерно обучение в професионални направления като „Икономика и мениджмънт“, „Оперативно счетоводство“ и „Банково дело и бизнес администрация“. В момента в нея се обучават 819 ученици в 30 паралелки.

Учениците ѝ печелят отличия в национални и международни състезания и активно участват в европейски проекти и доброволчески инициативи.

Директорът на училището подчерта, че още от създаването си през 1905 г. гимназията е двигател на гражданския дух в Бургас – дух, породен от желанието на местната общност да има елитно търговско училище, което да подготвя кадри за процъфтяващия пристанищен град.

„Ако духът дава посоката, то волята е силата, която превръща амбицията в конкретно постижение“, допълни Чепов. Той отбеляза, че именно дисциплината, упоритостта и стремежът към усъвършенстване правят учениците конкурентоспособни – не само у нас, но и по света.

По думите му гимназията се развива успешно в крак с времето – от писането в тефтери до овладяването на блокчейн технологии и модерни счетоводни софтуери.

„Нека духът, волята и просвещението продължат да осветяват пътя на бъдещите поколения възпитаници, за да превърнат икономическите предизвикателства в нови, още по-големи успехи“, заключи директорът Павел Чепов.