Скъпи сънародници,

Честит Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност!

За нас, българите, 24 май e най-чаканият празник! Всички българи – в Родината и извън пределите ѝ, още по-силно сме обединени от самочувствието на народ, създал азбука, писменост, книжовност, култура, разпростряла се из цяла Европа. Българските книжовници промениха духовната карта на Европа. Оттук, от България книгите започнаха да говорят на разбираем език за много народи. Днес на кирилските букви пишат над 300 млн. души, защото България спаси Кирило-Методиевото дело. В Преславските скриптории се роди кирилицата, за да се превърне в „дълбок печат“ на сътворението ни като народ и идентичност! И в нея една буква „Б“ – различна, уникална, само наша, с която започват думите – България, благодарност, благословия, Бог!

И днес България продължава да бъде империя на духа благодарение на своите съвременни будители и книжовници. А докато има млади хора, които четат, пишат, мислят и мечтаят на кирилица, светлината, запалена преди повече от 11 века, никога няма да угасне. Това е нашата клетва пред светите образи на славянските първоучители Кирил и Методий. Пред техните ликове днес прекланяме глави с цвете в ръка. Малки и големи.

Днес е денят на хората на светлината, която осветява общия ни път. Това е силната светлина на просветата, културата, духовността, напредъка. Благодарим на любимите ни учители, на достойните преподаватели от българските университети, на хората на науката, които прославят България, на всеотдайните читалищни дейци, на талантливите ни поети и писатели, на библиотекарите, които с любов съхраняват познанието на вековете, на журналистите, които пазят богатството на българското слово. Благодарим на хората, за които образованието и културата са най-мощните „оръжия“!

Аз, Буки, Веди – вечният огън в кандилото пред иконата на българщината! Свещените букви са дълбокият корен, който ни държи гордо изправени!

„…Напред! Народността не пада

там, дето знаньето живей!“