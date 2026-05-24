Уважаеми учители, преподаватели, учени, творци, ученици и студенти,

Скъпи сънародници,

На 24 май България празнува най-светлия си празник – на словото, на знанието и на духа.

Това е ден, в който отдаваме почит към делото на светите братя Кирил и Методий, към техните ученици и към всички онези поколения българи, които са съхранили и предали силата на буквите, на просветата и на книжовността. Ден, в който си припомняме, че духовността и образованието са в основата на всяко истинско национално развитие.

Често, увлечени в тревогите на ежедневието, пропускаме да си дадем сметка колко много е постигнала България именно чрез своето образование, култура и духовност. Преди по-малко от два века, във времето на Възраждането, в условията на чужда власт почти всяко българско селище е носело в себе си желанието и стремежа да изгради училище. Хората са събирали средства и са влагали и собствения си труд, защото са знаели, че бъдещето на децата и бъдещето на народа зависят от просветата. Тогава училището е било кауза на цялата общност.

И днес повече от всякога имаме нужда да се върнем към това разбиране – че образованието не е грижа само на учителя или на институциите. То е обща мисия. Децата успяват тогава, когато около тях има общество, което вярва в силата на знанието. Когато има семейства, които подкрепят училището. И не на последно място – когато има учители, които не просто преподават, а вдъхновяват младите и им помагат да открият себе си.

Именно днес имаме нужда от този силен съюз между училището, семейството и обществото, защото само така можем да изграждаме не просто образовани млади хора, а личности – мислещи, свободни и отговорни към бъдещето на България.

Делото на светите братя Кирил и Методий ни оставя и още един важен урок – че народ, който пази своя език, книжовност и духовна памет, има бъдеще и може да устои на всякакви изпитания. Българската книжовна традиция е най-значимият ни принос в европейската културна история. Наш дълг е да я пазим и развиваме.

И заедно с развитието на модерни науки и нови технологии трябва да пазим уважението към българския език, към литературата, историята и онези изследователи и преподаватели, които посвещават живота си на изучаването и съхраняването на нашето книжовно наследство. Това е безценен принос на България към световната култура – принос, за който трябва да полагаме грижа и отговорност.

Днес, когато светът се променя с изключителна скорост, когато новите технологии поставят пред нас все по-големи възможности и изпитания, не трябва да губим духовните ориентири, които са ни съхранили като народ. Защото просветата не е само натрупване на знания. Тя е вяра в човека. В неговите способности, в неговото израстване. Дори в неговата добрина.

В свят на технологии и дигитален шум именно образованието пази способността ни да различаваме истина, смисъл и човечност.

Нека в този празничен ден отдадем признателност към всички учители, преподаватели, учени, творци и дейци на културата, които пазят жив българския дух. Нека благодарим и на всички родолюбци, които в стотиците ни неделни училища зад граница съхраняват езика, паметта и връзката с България.

Честит 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност!

Поклон пред всички, които със слово, знание и истинска отдаденост градят бъдещето на България!