Броят на учениците, завърнали се от чужбина, нараства, отбеляза началникът на Регионалното управление на образованието – Кюстендил, Мая Стойчева по време на заседание на Областния координационен съвет, водено от областния управител инж. Методи Чимев.

В същото време, все повече деца остават извън образователната система още преди да стъпят в първия клас – тревожна тенденция, за която алармират институциите в Кюстендил. Основната причина е, че родителите отказват да запишат 4-годишните в детски градини или да ги ваксинират.

По време на срещата от Регионалната здравна инспекция в града информираха, че 97,53% са ваксинираните деца за хепатит Б и туберкулоза.

Това са първите две задължителни ваксини. До края на февруари ще има по-конкретни данни за обхвата на ваксинираните деца. Притеснителното е, че в последните години се наблюдава тенденция родителите да отказват ваксиниране на децата си, алармират от РЗИ.

Началникът на РУО – Кюстендил, съобщи, че 16 екипа работят на терен, като най-големият обхваща ромския квартал „Изток“ в Кюстендил. „Полагаме огромни усилия, но резултатите невинаги са положителни“, каза Стойчева.

От проведените 471 физически посещения на адрес екипите не са открили 343 деца и ученици. Само 3 деца са записани за първи път след обхвата, а 2-ма ученици се връщат повторно след отпадане.

Проектът „Образование без граници“ подпомага усилията на институциите чрез медиатори, които работят за връщане на незаписаните и отпаднали деца в училище. От РУО посочиха, че това партньорство е ключово за ефективния обхват.

Областният управител призова да не спират да се полагат усилия за връщането на всяко едно дете в училище. „Всеки ученик, когото успеем да върнем обратно в системата и да го задържим в клас, е успех“, каза Чимев. По думите му, случаите са различни и е важно да се постави акцент върху индивидуалната работа с всяко семейство и всяко дете.

Инж. Чимев обърна внимание и на достъпната среда в училище. „Трябва да се подхожда с разбиране и да се изгражда достъпна среда за децата в неравностойно положение“, каза областният управител. Един от начините за това са националните програми за развитие на образованието, като тези за 2026 г. в момента са за обществено обсъждане.

Чрез НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ може да се кандидатства за осигуряване на необходимото финансиране на всички държавни образователни институции за адаптация, така че да отговарят на изискванията за достъпна архитектурна среда съгласно действащата нормативна уредба, като междувременно се осигурява и частично финансиране за общински образователни институции с цел подпомагане на ограничените възможности на бюджетите им.