Ученически групи от 24 училища от цялата страна ще участват в XXVI национален фестивал за училищен театър на испански език, който ще се проведе 12, 13 и 14 февруари в София. Той е организиран от отдел „Образование“ към Посолството на Испания в България, които в сътрудничество с Министерството на образованието и науката на България и с подкрепата на Столична община и НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ се обединяват в инициативата, която ще даде възможност на повече от 200 ученици и 40 български и испански учители да покажат таланта си. Те работят по театралните пиеси още от септември 2025 г.

Отличените с първа и втора награда ще представят България в XXVI международен фестивал за училищен театър на испански език,

който ще се проведе в Мадрид, Испания, между 8 и 11 юни 2026 г. Фестивалът е подкрепен от испански и български спомоществователи, които предоставят различни награди, една от които е образователно пътуване до Испания.

Театралният фестивал е културно и образователно събитие с голям отзвук в страната, чиито основни цели са развиването на образователните ценности посредством театъра и популяризирането и разпространението на испанския език и култура. Фестивалът увеличава удовлетворението на учениците от познанията им по испански език и им предоставя възможността да участват в творчески и личностен обмен с ученици от други училища, поощрявайки театралните изразни средства като артистичен начин на комуникация и като инструмент за изучаване на чужд език.