Стимулиране на публикационната активност на научноизследователския състав и повишаване броя на научните публикации в авторитетни научни списания, реферирани или индексирани в световните бази данни Web of Science и Scopus, както и насърчаване на културата на споделяне на научна информация с отворен достъп и възприемането ѝ като стандартна практика от научноизследователската общност. Това са целите на Националната програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворeния достъп до научна информация – 2“, която е публикувана за обществено обсъждане до 27 февруари.

Тя ще се реализира в периода 2026 – 2029 г. и ще бъде подкрепена със 7,5 млн. евро. Финансирането на Програмата за 2026 г., 2027 г. и 2028 г. е по 2,5 млн. евро.

Допустими бенефициери по Програмата са висшите училища и научните организации в страната с програмна акредитация за образователна и научна степен „доктор“ от Националната агенция по оценяване и акредитация, които разполагат и с профил в Българския портал за отворена наука.

Отпускането на средства по Програмата се извършва от МОН на принципа на споделено финансиране, т.е. необходимо условие за участие е научните организации или висшите училища да имат и да прилагат вътрешни механизми и правила за стимулиране на публикационната активност на научноизследователските си колективи, както и на отворения достъп до научна информация.

Средствата по Програмата ще се разпределят към бенефициерите пропорционално на броя на научните им публикации за предходната година в издания, индексирани в световните бази данни Web of Science и Scopus и попадащи в системата от квартили. За изследователи от БАН се премират само публикации от първите два квартила – Q1 и Q2.

Програмата е разработена в резултат на успешно реализираната в периода 2021 – 2025 г. НП „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация“.

По нея е отчетено нарастване с 8,16% спрямо 2021 г. на броя научни публикации на българските висши училища и научни организации в списания, реферирани или индексирани в световните бази данни, както и нарастване от 10% на броя научни публикации с отворен достъп.

Очакванията са новата програма да допринесе за процентно нарастване на двата показателя спрямо предходната календарна година. Делът на подкрепените изследователи с допълнително трудово възнаграждение, награди или други финансови стимули за авторство на научни публикации в списания, реферирани или индексирани в световните бази данни Web of Science и Scopus по отношение общия брой изследователи на съответната научна организация или висше училище също се очаква да бъде по-голям. Аз-буки