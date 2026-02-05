Виждали ли сте някога обградени от розов плат острови или завеса в долината? А ходили ли сте по вода? Знаете ли какво е мастаба и творчески тандем?

С тези въпроси екипът на „Образователни програми“ към Националната галерия в София анонсира предстоящото творческо ателие „Семейна програма за посетители от 1 до 99 години“.

Уредникът Яна Братанова споделя за „Аз-буки“, че инициативата се радва на огромен интерес броени минути след нейното обявяване. Организаторите обещават отговори на много любопитни въпроси, както и занимание, което ще приближи участниците до една от най-забележителните двойки в историята на изкуството на XX век.

На 7 февруари в „Квадрат 500“ ателието към изложбата „Кристо и Жан-Клод. Опакованият Райхстаг, Берлин, 1971 – 1995“ ще предостави възможност на малки и големи да се докоснат до онова, което е накарало милиони хора да погледнат на света с „нови очи“.

Участието е след предварително записване.

Проектът „Опакованият Райхстаг“ на Кристо и Жан-Клод присъства в Националната галерия в София вече трети месец. Откритата в столицата в началото на м. ноември миналата година за първи път изложба на творческия тандем отбелязва 90 години от рождението на двамата художници. Родени на една и съща дата, в една и съща година – 13 юни 1935, Кристо и Жан-Клод смайват света с визуалните си проекти. Опаковането на сгради и обекти в огромен мащаб предизвиква традиционните ни представи за пространство, време и изкуство. За българите изложбата е още по-ценна, защото, както казва при откриването кураторът Гергана Михова, с експозицията габровският творец Христо Явашев се завръща в България посмъртно.

Но ако за възрастните Явашев е познат творец, за децата посещението в галерия „Квадрат 500“ вероятно ще ги срещне за първи път с него.

Като една от най-достъпните и разбираеми от най-ранна възраст форми на досег с изобразителното изкуството, тематичното ателие в изложбена зала въздейства по необичаен начин. Усещането от атмосферата, създадена от специално аранжираните картини, скулптури и инсталации, и фактът, че децата могат да правят нещо, не само да наблюдават, са несравними. Отразява се на израженията на лицата им, в погледите и реакциите им. Да се разположат между тези произведения и да рисуват, да майсторят скулптури, да го направят „като големите“, провокира любопитството и ги ангажира в заниманието.

В това са се убедили от екипа на отдел „Образователни програми“ на Националната галерия в София и от началото на 2026 г. чрез интерактивните методи на инициативата „Съвременно изкуство за деца“ продължават да запознават и най-малките с експозициите си и актуалните изложби.

Преминалото на 24 януари ателие „Островът на скулптурата“, вдъхновено от изложбата със същото наименование на българските скулптори Георги Донов и Косьо Минчев, се радва също на голям интерес.

Творческата работилница за деца от 6 до 12 години, проведена в Софийския арсенал – Музей за съвременно изкуство, запознава подрастващите със съвременната скулптура. От отдел „Образователни програми“ споделят, че кулминацията на преживяването е творческото предизвикателство децата сами да създадат скулптурна форма.

„Островът на скулптурата“ не е реално място на картата и не е скулптурен парк, а въображаемо пространство – оазис за идеи, форми и преживявания. Това е територия, в която децата откриват как се ражда една скулптура – чрез усещане, въображение и радостта от създаването ѝ. В практическата част им помага уредникът Георги Георгиев“, разказват от екипа.

Ако заведат децата си на тематичните ателиета, родителите също получават шанс да преживеят няколко часа с изкуството. Така, ако някой не е чувал за голямото име в съвременната българска скулптура Георги Донов, който напуска този свят само 9 дни преди откриването на изложбата „Островът на скулптурата“, може да се срещне отблизо с неговите различни и провокиращи творби. Съвместната експозиция с живеещия в Ню Йорк не по-малко оригинален български скулптор Косьо Минчев продължава до 15 февруари.

Що се отнася до творбите на Кристо и Жан-Клод, имаме повече време.

Изложбата „Опакованият Райхстаг (Проект за Берлин, 1971 – 1995) от 1986 г.“, придружена от колажи, фотографии, видеоматериали и архивни документи, продължава до 22 март. Както вярно са забелязали от екипа на Националната галерия, силният творчески тандем успешно привлича вниманието на всякакви възрасти – от 1 до 99 години. Мотивирани сме да се включим в предстоящото на 7 февруари ателие и от думите на д-р Кирстен Хакенброх, директор и ръководител отдел „Културна програма“ на „Гьоте институт“ в София, която казва по време на откриването на изложбата: „Изкуството, подобно на демокрацията, е процес – понякога бавен, често оспорван, но винаги заслужаващ усилието да бъде следван“.

На 8 февруари (неделя) от 10 до 10,50 ч. Отдел „Образователни програми“ на Националната галерия кани деца от 6 до 12 години на специален тур в изложбата „Отвъд магичното“ на чилийския художник Гийермо Лорка. Големите му платна ще отведат малките посетители във вълшебен свят, изпълнен с приказни сцени, митологични същества и красиви момичета.

Мястото е Национална галерия/Двореца на площад „Княз Александър I“ 1. Достъпът става чрез предварително записване на 0879 147 679, 0884 347 371 или еducation@nationalgallery.bg