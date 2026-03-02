Учени от Калифорнийския университет в Ривърсайд, САЩ, са разработили гел на водна основа за незарастващи рани, пише сп. „Нейчър матириълс“, цитиран от БТА.

Специалният гел непрекъснато произвежда кислород директно в дълбочина на раната и ускорява заздравяването на хронични увреждания, които могат да доведат до ампутация на крайници.

Хронични рани са тези, които не зарастват повече от месец. Смята се, че около 12 милиона души по света страдат от тях, като на почти всеки пети пациент, в крайна сметка, се налага да бъде направена ампутация.

Една от основните причини за незарастването на раните според изследователите е хипоксията – недостиг на кислород в дълбоките слоеве на увредената тъкан.

Екипът от Катедрата по биоинженерство е създал мек еластичен гел на базата на вода и холин – биосъвместимо съединение с антибактериални свойства. Когато се комбинира с миниатюрна батерия, подобна на използваните в слуховите апарати, материалът се превръща в малка електрохимична система, която разгражда молекулите на водата и осигурява постоянен поток от кислород.

За разлика от традиционните методи, при които кислород се подава само на повърхността, новият гел запълва вдлъбнатините на раната и точно повтаря нейната форма, докато се втвърди. Това позволява кислородът да се доставя точно там, където нивото му е минимално и рискът от инфекция е по-висок.

Системата е в състояние да поддържа постоянно подаване на кислород до един месец, което е изключително важно, тъй като образуването на нови съдове отнема седмици.

В експерименти с използване на кислороден пластир, който е сменян веднъж седмично, уврежданията са зараствали средно за 23 дни, а преживяемостта на опитните мишки се е повишавала значително.

Авторите отбелязват, че разработката може да намери по-широко приложение. Контролираното доставяне на кислород е важно не само за лечението на хронични рани, но и за създаването на изкуствени тъкани и органи, където недостатъчното снабдяване с жизненоважния елемент остава един от основните проблеми.