Палеонтолози са идентифицирали първия безспорно нов вид от динозавъра спинозавър (Spinosaurus) от повече от век. Наречен Spinosaurus mirabilis, този вид е бродил по Земята през периода креда преди около 95 милиона години, съобщават от Наука.OffNews.

Фосилите на динозавъра са открити в отдалечения район, находище на фосили Дженгеб в Нигер, дълбоко в Централна Сахара, от професор Пол Серено (Paul Sereno) от Чикагския университет и негови колеги.

Най-поразителната черта на Spinosaurus mirabilis е масивният черепен гребен с форма на ятаган, за разлика от всичко документирано преди това в тази група.

„Гребенът с форма на ятаган на Spinosaurus mirabilis е толкова голям и необичаен, че първоначално не разпознахме какво представлява, когато го откъснахме заедно с някои фрагменти от челюст от повърхността на пустинята през ноември 2019 г. – обясняват палеонтолозите и допълват: – Връщайки се с по-голям екип през 2022 г. и попадайки на два допълнителни гребена, осъзнахме, че това е новото на новия вид, който бяхме открили. Въз основа на повърхностната текстура на гребена и вътрешните съдови канали смятаме, че гребенът е бил обвит в кератин. Това украшение някога е било ярко оцветено, извиващо се към небето като маяк с форма на ятаган.“

Откритието на Spinosaurus mirabilis оспорва дългогодишни представи за това къде и как са живели динозаврите спинозавриди. Досега повечето фосили на спинозавриди са откривани в крайбрежни отлагания, което е породило представата, че тези хищници може да са били изцяло водни.

Новото находище на фосили в Нигер обаче е между 500 и 1000 км от най-близката древна морска брегова линия. Според авторите Spinosaurus mirabilis вероятно е живял в залесено вътрешно местообитание, прорязано от реки.

„Представям си този динозавър като вид „адска чапла“, която не е имала проблем да гази на здравите си крака в двуметрова вода, но вероятно е прекарвала по-голямата част от времето си в дебнене на по-плитки капани за изобилието от големи риби по онова време“, коментира професор Серено.

Пътешествието, което завършва с това забележително откритие, започва с едно-единствено изречение в монография от 50-те години на миналия век. Там френски геолог споменава за откриването на един-единствен фосилизиран зъб с форма на сабя, наподобяващ зъбите на гигантския хищник кархародонтозавър, открит в Западната пустиня на Египет в началото на миналия век.

„Никой не бе се връщал от това място със зъби от над 70 години – размишлява Серено и допълва: – Беше цяло приключение и половина да се скитам в пясъчните морета, за да търся това място, и след това да открия още по-отдалечен район с вкаменелости с новия вид. Сега всички млади учени, които се присъединиха към мен, са съавтори на доклада, красящ корицата на Science.“

Екипът срещнал местен туарег, който ги повел с мотоциклета си дълбоко в центъра на Сахара, където бил видял огромни фосилни кости. След почти цял ден пътуване, изпълнено със съмнения относно успеха на начинанието, той ги отвел до находище на фосили. Там, малко преди завръщането в лагера, екипът открил зъби и челюстни кости на новия вид спинозавър.

„Бях привлечен от Сахара като магнит, щом стъпих там преди 30 години“, разказва Серено. По думите му няма другаде подобно място. „Толкова е красиво, колкото и обезсърчително“, споделя той, след като разкопава повече от 100 тона фосилни находки.

Това последно откритие допълва богатото наследство на Нигер в палеонтологията и археологията, с които Серено се е занимавал. Той ръководи международно награждаван проект за изграждане на първия в света музей с нулево потребление на енергия – Музея на реката, на остров в центъра на столицата на Нигер, Ниамей.