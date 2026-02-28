Информация за всички най-важни и интересни събития от живота на пловдивската Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“, повече за успехите на талантливите ученици в нея и за учителите, които преподават в школото, както и за разнообразни рубрики за университетите у нас и в чужбина в помощ на кандидат-студентите – всичко това може да се намери на страниците на училищния вестник „Питагор“.

Изданието съществува от края на учебната 2023/2024 г., а идеята за вестника е дело на Адриана Кика и Мила Костадинова. Двете имат и ролята на редактори на ученическото издание до миналата учебна година. Тогава Адриана е в XI клас, а Мила – зрелостничка. Двете решават да предадат щафетата, тъй като предстои завършване. За главни редактори на вестника избират Ивелина Павлова и Анастасия Пенчева, които тази година са в ХI клас.

Още от създаването на в. „Питагор“ двете дейни момичета пишат статии за вестника.

През тази учебна година официално влизат в ролята на редактори на изданието и организират подбора на теми и писането на статии за страниците му.

Когато научва, че ще бъде дадено началото на училищен вестник, Анастасия има огромно желание да помогне със списването му и подготовката на материали. Водена е от мотива по този начин да допринесе за популяризиране на случващото се в гимназията, както и да се развива в по-различни дейности.

„Исках да опитам и евентуално да се преоткрия в нещо ново, да намеря ново хоби. Хареса ми идеята за вестник на гимназията и писането на статии, защото обичам и да творя. И от първата минута правя всичко с желание. С течение на времето започнаха да ми хрумват и нови идеи за вестника“, споделя Анастасия, която е в специалност „Системно програмиране“.

Ивелина е в паралелка с профил „Математически“ и изучаване на английски език. Решава да оползотвори свободното си време с нещо различно. „Казах си, че може да ми хареса да пиша статии за училищния вестник, както се и случи. Тогава не бях много ориентирана какво искам да правя след училище, но вече знам, че това много ми харесва. Журналистиката ме интересува и може би съм се насочила към професия в тази сфера“, сподели тя.

В екипа на вестник „Питагор“ има около десетина ученици. Всеки, който има желание да пише за него, също е добре дошъл. За целта единствено трябва да попълни заявление.

Екипът има месечна онлайн среща, по време на която си разпределят статиите за следващия брой спрямо възможностите на младите журналисти. Отделно учениците общуват и си помагат. „Имаме добра комуникация и доверие помежду си. Нещата вървят добре“, споделя с усмивка Ивелина. А Анастасия добавя, че в последно време с идеи се включват и осмокласници. „Стараем се да ги изслушаме и да им помагаме“, отбелязва тя.

На страниците на в. „Питагор“ учениците искат да представят любимата си гимназия по най-добрия начин, като споделят за последните събития от училищния живот.

Поддържат рубрика за успехи на възпитаници на МГ „Акад. Кирил Попов“, а за кого точно да пишат, избират с помощта на анкета. Така всеки от учениците може да предложи да бъде подготвена статия за негов приятел, който има успехи, но е по-срамежлив да разкаже сам за тях.

„В рубриката „Успехи“ разказваме за голяма част от учениците, постигнали върхове в най-различни категории и дейности. А в гимназията ни има изключително много такива хора. За нас е важно да ги отразяваме – от една страна, за да покажем техните постижения и вложения труд, а от друга – за да представим и гимназията ни“, подчертава Анастасия. Допълва, че се вълнува, когато потърсят някого, за да разкаже за постиженията си, и той се зарадва от интереса към себе си. „Те оценяват, че и във вестника представяме успехите им и труда, който са положили“, казва още ученичката от XIЕ клас.

Всеки месец пишат и за различна кауза. „Избираме кауза или организация с интересни инициативи, като даваме информация за нея и как учениците могат да се включат като доброволци. Смятаме, че доброволческата дейност е важна за младите. Освен това при подбора на студенти редица университети също търсят участието в такива инициативи, така че рубриката би помогнала и за бъдещо кандидатстване“, споделя Ивелина.

Любима на Анастасия е рубриката, посветена на учителите. В интервютата с тях младите журналисти задават въпроси не само за предмета, по който преподават, а и за живота им извън училище. „По този начин успяваме да видим преподавателите си в по-различна светлина, тъй като с отговорите си изразяват себе си. Получават се интересни и вдъхновяващи разговори, които може да помогнат и на учениците в даден момент. Създава се връзка между учителите и учениците“, смята Анастасия Пенчева.

Обича да пише за рубриката „Успехи“, както и за специални събития за гимназията – например патронния празник, „Училището – мой втори дом“ и други.

На Ивелина ѝ харесва да пише за рубриката „Университети – сравнение“, в която сравняват условията във висше училище у нас и в чужбина. „Тази рубрика ми е на сърце, тъй като беше сред първите, за които започнах да пиша. Спомням си, че тогава момичетата, които бяха редакторки, ми казаха, че много им харесва статията, и се почувствах добре“, разказва тя. И допълва, че чрез анкета учениците избират за кои университети да представят информация на страниците на вестника.

Следа у Ивелина оставя и статията, в която отразява провелите се миналата година училищни игри на волята. „Тогава нашето училище спечели първо място и направих интервюта с учителите и с някои от участниците. Хареса ми как се получи материалът“, посочва ученичката.

Тази година гимназията отбелязва своята 55-годишнина и екипът на „Питагор“ замисля последният брой за учебната година да бъде по-специален.

Засега вестникът се разпространява онлайн, като се изпраща чрез Ученическия съвет. Очаква се от тази учебна година всеки месец младите журналисти да имат възможност да го публикуват и в сайта на гимназията.