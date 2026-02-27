„Достъпността и привлекателността за всички научни общности в Съюза остават основните приоритети за следващата европейската програма за научни изследвания „Хоризонт Европа“.“ Това каза министърът на образованието и науката проф. Сергей Игнатов пред участниците в Съвета на министрите по конкурентоспособност (научни изследвания) в Брюксел, съобщава Пресцентърът на МОН.

На заседанието са обсъдени критичните въпроси за постигането на напредък в преговорите по „Хоризонт Европа“ за периода 2028 – 2034 г.

Проф. Игнатов призова за опростяване на процедурите и избягване на административната тежест за кандидатите и бенефициерите по Програмата.

Той подчерта нуждата от приобщаващ подход, включително в управлението на Европейския научноизследователски съвет (European Research Council) и Европейския съвет за иновации (European Innovation Council).

Министър Игнатов призова за реформиране на държавните корекционни коефициенти по Действия „Мария Склодовска-Кюри“ (Marie-Sklodowska Curie Actions) и за започване на преговорите по мерките за „Разширяване на участието“ (Widening Participation).

Министрите одобриха общия подход по предложението за Изследователския фонд за въглища и стомана с цел удължаването му до края на 2034 г. с годишен бюджет от 120 млн. евро. От тях около 27% са за изследвания в областта на въглищата, а близо 73% – на стоманата.

Министър Сергей Игнатов участва и в неформалните дебати, организирани от Кипърското председателство на Съвета на ЕС, в които министрите обсъдиха международното сътрудничество по „Хоризонт Европа“ в настоящия геополитически контекст. Той проведе кратка среща и с комисаря за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева, пред която заяви нуждата от приобщаващ подход и по-нататъшно опростяване в Програма „Хоризонт Европа“.