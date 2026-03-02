Новата програма „ДОМИНО 2“ за развитие на дуалното обучение събра в Бургас директори на професионални гимназии, представители на бизнеса, браншови организации и институции, ангажирани с уменията и кариерното развитие на младите хора. Домакин на събитието беше Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника, която е сред първите образователни институции, въвели дуално обучение в областта, съобщава Пресцентърът на МОН.

Данните на национално ниво показват, че фирмите у нас все по-устойчиво се включват в подготовката на ученици в реална работна среда. Ако през учебната 2024/2025 година общо 661 работодатели са назначили ученици в дуална форма, то към началото на 2026 г. техният брой е нараснал на 727.

ИКТ компаниите в Бургас все по-активно подкрепят дуалното обучение

и в партньорство с тях Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации (ПГКПИ) в Бургас също въведе този модел. Общо 51 ученици в VIII и IX клас се подготвят за бъдещото си обучение в реална работна среда, като усвояват основите на програмирането и развиват комуникационните си умения на английски език. Активната връзка между училището и бизнеса им осигурява плавен преход към практиката и успешна професионална реализация.

По време на срещата заместник-кметът по образование в Община Бургас Михаил Ненов подчерта необходимостта от по-ранното прилагане на този модел, особено във високотехнологичните сектори.

Ръководителят на програма „ДОМИНО 2“ от МОН Полина Златарска отбеляза, че новият инструмент надгражда започналата през 2015 г. програма и поставя още по-силен акцент върху активната роля на бизнеса и създаването на регионални клъстери за по-добра координация.

В събитието участва и ръководителят на Швейцарския офис за сътрудничество Томас Щауфер, който изтъкна, че дуалното обучение осигурява икономическо развитие и социална интеграция на младите хора. Присъстваха също началникът на РУО – Бургас, Валентина Камалиева и Васил Радойновски от Българо-швейцарската търговска камара, на която е възложена ролята на Звено за координация и взаимодействие в „ДОМИНО 2“.