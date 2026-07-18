България има готовност да се включи в новата европейска инициатива за наблюдение на океана и да бъде равноправен партньор в изграждането на обща система за научни изследвания и обмен на данни. Това заяви министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев по време на среща в МОН с генералния директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ към Европейската комисия Чарлина Вичева, съобщава Пресцентърът на МОН.

Тя представи

визията на Европейската комисия за по-тясно европейско сътрудничество в областта на науката за океана и наблюдението на морската среда,

което ще придобива все по-голямо значение през следващите години.

„Нито една държава, колкото и могъща да е, не би могла сама да се справи с такива глобални предизвикателства. Това може да стане само с обединяването на научния капацитет, потенциала и инфраструктурата“, подчерта министър Вълчев.

Той отбеляза, че през последните години България е постигнала значителни успехи в полярните изследвания. „Успяхме да обединим усилията на Българската академия на науките, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Военноморското училище във Варна и редица други институции и днес сме желани партньори не само на страни от Европа, но и от целия свят“, каза министърът.

Министърът подчерта още, че научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий“ позволява на България да събира ценни научни данни не само от Черно море, но и от Средиземно море, Атлантическия океан и Южния океан.

Проф. Вълчев посочи още, че участието на страната ни в бъдещата европейска инициатива ще даде

възможност българските учени да работят още по-активно в международни научни мрежи и да допринасят със своята експертиза.

„Надявам се България да бъде действително равноправен партньор“, каза министърът.

От своя страна Чарлина Вичева подчерта, че научните изследвания и знанията са сред основните стълбове на бъдещия Европейски пакт за океана, а създаването на обща система за наблюдение и обмен на данни е ключово както за опазването на морската среда, така и за устойчивото развитие и конкурентоспособността на Европа.

В срещата участваха още ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова и директорите на дирекции „Международно сътрудничество“ и „Наука“ в Министерството на образованието и науката Веселина Ганева и Янита Жеркова.