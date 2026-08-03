Един от най-влиятелните учени в света в областта на роботиката и компютърното зрение – проф. Марк Полефейс, се присъединява към Институтa за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, съобщава Пресцентърът на МОН. Той ще работи по иновативни проекти в тези стратегически области съвместно с изследователите от българския институт, като ще допринесе за още по-силното развитие на институцията.

Проф. Полефейс е сред най-известните учени в света в сферата на роботиката, пространствения изкуствен интелект (Spatial AI) и системите, които позволяват на машините да възприемат, разбират и взаимодействат с физическия свят.

Сред най-значимите му научни постижения е разработването на първата софтуерна система за автоматично изграждане на детайлни триизмерни модели от фотографии

– пробив, който поставя основите на съвременното 3D компютърно зрение.

Неговите разработки стоят зад редица световни технологични постижения: от първия автономен дрон, навигиран чрез компютърно зрение, през Google Project Tango и технологиите с добавена реалност в Google Maps Live View, до Microsoft HoloLens 2 – една от водещите платформи за смесена реалност. Той е и създател на едни от най-използваните open-source инструменти в компютърното зрение: COLMAP, който се използва за изграждане на прецизни 3D модели от снимки, и LightGlue – технология за бързо разпознаване и съпоставяне на изображения.

През последните години проф. Полефейс е

сред учените, които движат развитието на следващото поколение изкуствен интелект за роботи

– системи, способни да възприемат света, да разбират заобикалящата ги среда и да изпълняват разнообразни задачи автономно.

След магистратурата и докторантурата си в Католическия университет в Льовен (KU Leuven), Белгия, проф. Полефейс продължава академичната си кариера в американския Университет на Северна Каролина в Чапъл Хил. През 2007 г. става професор по компютърни науки в Швейцарския федерален технологичен институт в Цюрих (ETH Zurich). Там изгражда една от водещите научни школи в света в областта на компютърното зрение и роботиката. Ръководи Лабораторията по компютърно зрение и геометрия към висшето училище, която е сред водещите изследователски центрове в света в тази област, както и Microsoft Spatial AI Lab в Цюрих.

Ученият е удостоен с най-високото професионално признание на IEEE – най-голямата световна организация на инженерите,

ACM – водещата международна асоциация в областта на компютърните науки, и ELLIS – Европейската мрежа за върхови научни изследвания в областта на изкуствения интелект. Член е още на Academia Europaea и на Кралската фламандска академия на Белгия за науки и изкуства (KVAB).

Сред получените от него отличия са и David Marr Prize, ERC Starting Grant, Advanced Grant на Швейцарската национална научна фондация, Packard Fellowship и NSF CAREER Award.

Научните му интереси са насочени към разработването на алгоритми и модели, които изграждат триизмерни представяния на околната среда и позволяват на роботи и интелигентни системи да се ориентират, планират и изпълняват сложни задачи автономно.

Автор е на над 500 научни публикации с повече от 80 000 цитирания.

Научното му влияние обаче се простира далеч отвъд собствените му изследвания. Той е притежател на над 30 патента, обучил е десетки учени, които преподават във водещи университети в Европа, Северна Америка и Азия. Kато генерален председател на ICCV 2019 (най-престижната световна конференция по компютърно зрение) и на ECCV 2014 (водещата европейска конференция в същата област), а също и като основател и първи президент на Европейската асоциация по компютърно зрение (ECVA), има ключова роля за развитието на световната научна общност в областта.

Паралелно с академичната си работа проф. Полефейс активно развива предприемачеството и трансфера на технологии.

Той е съосновател на компаниите Astrivis и OneVisage, а от неговата лаборатория произлизат високотехнологични компании като Auterion и JOSEPHA. Освен това е инвеститор и консултант на компании в сферата на роботиката и изкуствения интелект.

Присъединяването му е поредна важна стъпка в развитието на INSAIT като световен център за върхови научни изследвания и допълнително укрепва стратегическото партньорство с ETH – Цюрих.