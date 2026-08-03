Български ученици спечелиха 6 бронзови медала, почетна и отборна грамота на 23-тото издание на Международната олимпиада по лингвистика, която се проведе в Букурещ, Румъния, съобщава Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Олимпиадата от 26 юли до 2 август събра най-добрите ученици лингвисти от цял свят.

Бронзови медали спечелиха Радослав Стефанов (10. клас, СМГ, София), Михаил Бошов (12. клас, СМГ, София), Сияна Павлова (12. клас, ПЧМГ, София), Петър Велев (11. клас, ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, Хасково), Калина Иванова (12. клас, НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, София) и Георги Илиев (12. клас, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, Бургас). С почетна грамота бе отличен Венелин Ценков (12. клас, СМГ, София).

Ръководители на националния отбор са Михаил Пасков и Рами Хенауи.

Международната олимпиада по лингвистика е едно от най-престижните състезания в тази област. Провежда се ежегодно от 2003 г., а участниците в българския национален отбор се избират измежду най-добре представилите се ученици в националните състезания и олимпиади по лингвистика.

България участва във всички издания досега, като през 2026 г. страната ни се представя от осем ученици, избрани в сложна годишна национална селекция, и двама ръководители.

През 2025 г. българският национален отбор постигна едно от най-силните си представяния – 2 златни медала с абсолютно първо място, 2 сребърни и 2 бронзови, както и 2 почетни грамоти от Международната олимпиада по лингвистика в Тайпе, Тайван.

България досега е спечелила общо 101 медала от Международната олимпиада по лингвистика – 24 златни, 28 сребърни и 49 бронзови.