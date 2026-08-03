През лятото не всички деца от Бургас имат своите баба и дядо, които живеят на село или в друг град, докъдето да пътуват. Библиотеката на Народно читалище „Изгрев 1909“ се превръща в едно от интересните места за прекарване на свободното време на децата, които търсят приключения в големия град. Тя им дава възможност да пътешестват в света на книгите и да осмислят свободното си време. И от нея се възползват не само живеещите в района на читалището, но и техни връстници и от другите квартали на Бургас.

„В библиотеката на НЧ „Изгрев 1909“ те намират книги по много теми, които обогатяват знанията и развиват въображението им. Тя предлага и полезен начин за прекарване на свободното време, като организира летни занимания за деца от различни възрасти“, обясни Кристина Атанасова, секретар на читалището.

Освен че библиотеката разполага с богат набор от книги, нейният екип непрекъснато организира и събития за подрастващите. Не забравя да обърне внимание и на своите възрастни читатели.

Преди броени дни например

приключи детската писателска работилница с ръководител младия творец Боян Боев,

която се проведе за трета година. В рамките на месец с негова подкрепа участниците измисляха истории, създаваха герои и развиваха свой личен стил на писане. Младият и талантлив български писател, който има вече издадени пет книги, работи успешно с екипа на читалището и с децата повече от 3 години. Той не скрива възторга си от своите млади колеги и от това, че заедно искрено се забавляват:

„След пет седмици, изпълнени със създаване на литературни герои, магически светове и интересни приказки, с моите малки писатели поставихме финалната точка на това красиво лятно приключение. Постарах се винаги да им давам творчески задачи, които да будят интереса им. И повярвайте, тези малки главици крият в себе си необятни идеи, които чакат подходящ момент да се проявят върху белия лист“, споделя Боян Боев.

Накрая на церемония в присъствието на родители и приятели малките творци прочитат свои произведения, избрани измежду текстовете, които създават през последния месец. В края на събитието всички деца получават сертификат за успешно завършване на Лятната писателска работилничка, както и подарък от организаторите.

През ваканцията участниците от вокално-театрална студия към читалището пък създават атрактивен видеоклип за библиотеката.

Той съдържа кратки интервюта с деца за любимите им книги и занимания, които съчетават учене, творчество, забавление и среща с нови приятели. След добавяне на финалните надписи видеоклипът ще бъде достъпен в Youtube канала на НЧ „Изгрев 1909“.

Инициативата на библиотеката „Мисия лятно четене“ осигурява достъп до книгите от летните списъци за учениците и забавни детски издания през ваканцията.

Хубавото е, че „Мисия лятно четене“ се провежда и на открито в едноименния парк на комплекса и ще продължи до края на август.

„Целта е да се популяризира четенето сред малчуганите, техните родители, баби и дядовци. Библиотеката на открито, наречена „Изгрев парк чете“, предлага интересни книги за всякакви възрасти, рекламни материали, от които всеки може да избере някоя от дейностите, които читалището развива през годината. Така малки и големи да се наслаждават на четенето в приятна среда и могат да планират участието си и в бъдещи наши прояви“, разказва Атанасова.

Около 1000 – 1200 са годишно потребителите на библиотеката към читалището. Към днешна дата фондът ѝ е около 33 000 тома. Тя е с общообразователен профил, като целта е да се осигуряват нови заглавия, към които има най-голям интерес.

В Народно читалище „Изгрев 1909“ се подготвят още от сега и за отбелязването на 170 години от създаването на тази уникална българска културно-просветна институция.

Голям концерт в Бургас по този повод е планиран да се проведе на 29 октомври в зрителната зала „Тончо Русев“ на културен дом НХК. В него ще вземат участие представителни формации от всички бургаски читалища.

Дейността на едно от тях – това в квартал „Изгрев“, за която разказваме, доказва, че ваканцията може да бъде осмислена и с помощта на тази институция. В нея продължават да работят хора, отдадени по възрожденски на професията си.