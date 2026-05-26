Над 3000 зрелостници са подали заявления за участие в допълнителните матури по желание, които започнаха на 26 май и ще продължат до 29 май, съобщава Пресцентърът на МОН.
Най-много са избралите да се явят на математика и английски език (общообразователна подготовка) – съответно 1018 и 707. При профилираната подготовка тези предмети също са с най-много подадени заявления – около 300 са всеки един от тях.
Допълнителните държавни зрелостни изпити се провеждат по график сутрин от 8,30 часа и следобед от 14 часа.
Първите, които започнаха на 26 май, са по предметите от общообразователната подготовка физика и астрономия, география и икономика и английски език.
Следобед са допълнителните матури от профилираната подготовка по биология и здравно образование, информатика, италиански език, испански език, немски език, руски език, корейски език и румънски език.
Майската сесия на държавните зрелостни изпити ще приключи на 29 май. Сутринта са допълнителните матури по математика (общообразователна подготовка), физика и астрономия (профилирана подготовка) и история и цивилизации (профилирана подготовка), а следобед – по история и цивилизации (общообразователна подготовка) и информационни технологии(профилирана подготовка).
Уважаеми читатели, в. „Аз-буки“ и научните списания на издателството може да закупите от НИОН "Аз-буки":
Адрес: София 1113, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5
Телефон: 0700 18466
Е-mail: izdatelstvo.mon@azbuki.bg | azbuki@mon.bg