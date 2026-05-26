Дона МИТЕВА

В Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен“ в Бургас се случи събитие, което обедини поколения, традиции и любов към българския фолклор. Над 700 деца, родители, учители и приятели на детската градина – а по данни от детското заведение те са били дори 900 души, се хванаха ръка за ръка в опит да поставят рекорд за най-дългото хоро, играно някога в двора на детска градина в България.

Инициативата бе организирана в подкрепа на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 г.

Тя се превърна в истински празник на българския дух за всички присъстващи. А дворът на детската градина стана сцена на единство и традиция.

Гост на своеобразния празник бе Михаил Ненов – зам.-кмет по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики, който поведе хорото.

„Целта на инициативата е да отправим послание за единство, култура, традиции и принадлежност към града. Това събитие въплъщава нещо, което е смисълът на институцията в системата на образованието – да обединява училище, детска градина, родители, деца“, подчерта значението на проявата той.

Организаторите на инициативата споделят, че чрез магията на българския фолклор и силата на общността искат да отправят силно послание за единство, съхранени традиции и гордост от принадлежността към морския град.

Събитието бе професионално заснето от земя и с дрон, за да бъде съхранени мащабът на постижението и емоцията на всички участници.

ДГ „Ханс Кристиан Андерсен“ е една от най-големите и утвърдени детски градини в Бургас. Разположена в близост до Морската градина, тя обучава над 420 деца в 16 групи и е известна с модерната си база, плувен басейн и активна културна дейност.

С най-дългото хоро в детската градина в Бургас показа, че традициите не само се пазят, но и се предават с гордост на най-малките. Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен“ пази българските традиции и обичаи, те са част от всички празници и събития на градината.

Емоционално преживяване за малки и големи бе хорото в двора на детската градина.