Националната професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“ в Тетевен разшири своето образователно технологично пространство с втори STEM център, съобщава Пресцентърът на МОН.

Следващата стъпка в развитието на училището е иновативен проект, ориентиран към новата професия „Стопанисване на горите“, който ще надгради обучението по горско стопанство чрез още по-широко приложение на STEM технологии, устойчиви практики и обучение, насочено към професиите на бъдещето, съобщи директорът на гимназията инж. Златина Каталиева.

В двата STEM центъра превръщат знанията в практически умения и подготвят учениците за реалната работна среда.

Лесотехническата STEM работилница 1 е насочена основно към „Мебелно производство“. В нея учениците развиват умения за проектиране, изработка, работа с модерни технологии и креативно мислене.

Успехът на първия STEM център, високият интерес от страна на учениците и постигнатите резултати логично водят до следващата стъпка – създаването на Лесотехническа STEM работилница 2.

Тя е посветена на горското стопанство и е оборудвана с технологии от най-ново поколение, които дават възможност за интерактивно, практическо и иновативно обучение.

Учениците ще работят с модерен симулатор за управление на горска и специализирана техника, имат дрон за цифрово картографиране и въздушно наблюдение на горски масиви, 3D скенер и 3D принтер за прецизно триизмерно моделиране и плотер.

Чрез тази високотехнологична база учениците ще изграждат практически умения, дигитална грамотност, пространствено мислене, работа в екип и компетентности, пряко свързани с уменията на 21 век.

Новата STEM среда е финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост с над 97 000 евро. Освен работилница са оборудвани и пет високотехнологични свързани класни стаи.

С новата работилница се създава приемственост между двете професионални направления в училището – мебелното производство и горското стопанство.

Гимназията е едно от шестте професионални училища с национално значение в България

и утвърден образователен център с дългогодишни традиции в подготовката на кадри за горския сектор и мебелната индустрия. В нея се обучават 290 ученици от 15 области на страната, което я превръща в разпознаваемо и предпочитано училище с национален обхват.

През последните години училището последователно развива своята визия за модерно и иновативно професионално образование. Училището е иновативно от 2019 г. Настоящият иновативен проект на гимназията е насочен към учениците от специалност „Мебелно производство“.

Обучението преминава през мултидисциплинарни проекти с реални практически дейности, дигитално проектиране и работа с високотехнологично оборудване.

На откриването на новия STEM център присъстват д-р Мадлена Бояджиева – кмет на община Тетевен, и д-р Иваничка Буровска – началник на Регионалното управление на образованието в Ловеч.