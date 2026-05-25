Дарий Топузов получава отличие в областта на информационните технологии в 23-тото издание на президентската инициатива Награда „Джон Атанасов“. Той е в XII клас в Технологичното училище „Електронни системи“ към Техническия университет – София.

Ученикът е лауреат и втори в индивидуалното класиране на Националната олимпиада по информационни технологии през 2025 г. със своя амбициозен проект Q-bit в областта на оптимизацията на квантови алгоритми. Дарий е лауреат и на 25-ата ученическа конференция на УчИМИ – БАН, и е участвал в интервю за Research Science Institute.

През февруари 2026 г. Дарий Топузов и негови съмишленици поставят началото на Quantum Society Bulgaria – първата по рода си професионална общност у нас, чиято мисия е да затвори пропастта между фундаменталната наука и реалното бизнес приложение на квантовите технологии.

Любопитното е, че Дарий Топузов получава престижната награда „Джон Атанасов“, без дори да кандидатства за нея. Журито на конкурса открива талантливия младеж и го избира са носител на приза. Седмица преди връчването получава обаждане от Президентската институция, за да му кажат, че трябва да присъства на церемонията.

„Тогава планирано трябваше да бъда в Полша. Прибрах се с ранен полет в България в деня на награждаването и отидох директно на церемонията. Чест е да получа наградата. Щастлив съм, че са оценили проектите за симулации на квантов компютър и езици за програмиране на квантови компютри, които съм разработил. Отличието показва, че работата ми е имала смисъл“, споделя Дарий.

Ученикът започва да разработва допълнителни проекти още когато в VIII в клас влиза в Технологичното училище „Електронни системи“ към ТУ – София. По този начин сам учи нови теми. Правил е 3D симулатори, 3D визуализатори, собствен класически език за програмиране.

„По време на лятната ваканция седиш и се чудиш какво да правиш. И започват да ти идват наум различни идеи. Любопитството е движещата сила, а не това колко късмет и възможности имаш“, смята Дарий.

И именно воден да прави нещо смислено в свободното си време през лятната ваканция, когато завършва XI клас, решава да проучи как работи квантът. Започва да чете книгата „Въведение в квантовите изчисления“ (Introduction to Quantum Computing) от Мишел Моска.

„Препоръчвам я на всички, които искат да влязат в квантовата механика. За да я разбереш, се изискват знания от висшата математика, но концепциите са обяснени достъпно. На теория всичко беше интересно, но исках да мога да ги тествам. Тогава си зададох въпроса как да стане това, след като нямам квантов компютър вкъщи“, разказва ученикът как започва работа по своя проект.

Едната страна на проекта Q-bit е свързана със създаването на симулатор на квантов компютър.

Той позволява да се изпълняват квантови алгоритми и програми на класически хардуер (стандартни компютри). „Нямам квантов компютър вкъщи, затова реших да си направя такъв, на който мога да изпълнявам квантови алгоритми“, казва младежът.

Втората част на проекта е свързана със създаването на език за програмиране, който да улесни работата със симулатора. „Направих симулатора, но трябваше да говоря с компютъра на много ниско ниво. Затова реших да улесня процеса и да направя език на високо ниво за програмиране на такива алгоритми“, допълва събеседникът ми.

Трудът на Дарий е достъпен безплатно през платформата за споделяне на отворен код GitHub. „Всеки може да работи със симулатора и да го развива. Важно е технологиите да са отворени и всеки да има възможност да мисли и да създава нещо ново“, подчертава той.

Чрез симулатора, който разработва, Дарий тества т.нар. алгоритъм на Гроувър.

„Това е квантов алгоритъм, който ни позволява да търсим в големи обеми от данни по-ефективно, отколкото с търсачките“, разяснява той.

На мнение е, че квантовият компютър е нещо смислено, защото позволява не просто да имаме по-бърза машина, а и нов начин, по който да атакуваме проблемите, които досега не сме могли да решим в математиката и в технологиите.

„Ако направим алегорията, че нормалният класически компютър е лодка, която ни позволява да прекосяваме океаните на математиката и да откриваме нови континенти, то квантовият компютър не е по-бърз катер, а подводница. Квантовият компютър ни позволява да слизаме надолу и да откриваме нови територии в математиката“, обяснява Дарий.

В случая квантовият компютър е не само по-бърз, но е друг вид технология. А за навлизането в дълбочина се използва алгоритъмът на Гроувър, който позволява по-ефективно търсене.

След реализацията на проекта Q-bit младежът получава покани от различни научни конференции у нас и в чужбина, на които да го представи. Той е един от представителите на България на BETT UK – най-голямото световно изложение за образователни технологии.

По време на конференциите младежът забелязва, че интересът и към проекта, и към квантовите технологии, е дълбок. Но има няколко неща, които спират хората да се насочат към темата.

„Те си мислят, че квантум е нещо страшно. Като кажа думата „квантов“, всички казват, че няма как да го разберат. А реално, ако се прочете, не е толкова трудно. Те се чудят дали има и други интересуващи се и с кого могат да обсъждат интереса си. Има хора, българи също, които се занимават и развиват на изключително високо ниво, но не познаваме работата им“, споделя наблюденията си Дарий Топузов.

В края на 2025 г. изнася лекция, по време на която обяснява по какъв начин симулацията на квантов компютър може да се използва за взаимодействие с изкуствен интелект. Темата е толкова интересна за участниците във форума, че му се налага да остане 3 – 4 часа след лекцията, за да отговори на всички въпроси.

Тогава поканата за участие идва от Калоян Анастасов, който също е ученик в XII клас в Технологичното училище „Електронни системи“. След форума, въодушевени от интереса, който темата предизвиква, двамата обсъждат възможността да направят пространство, което да отговори на нуждите на хората. „Казахме си – защо да не направим място, където да можем да съберем хората и да говорим повече за света на квантовите технологии. То да бъде мостът между хората, бизнеса и академията“, споделя как се заражда идеята за Quantum Society Bulgaria.

Дарий подчертава, че липсата на подобен мост е един от проблемите, свързани с развитието на квантовите технологии.

„От една страна, е академията, която се занимава с по-задълбочени изследвания. Те обаче стават бавно и са без практически приложения. От другата страна е бизнесът, който търси начин, по който веднага да използва практически квантовата технология и да изкара пари от това. За целта трябва да има развитие от академична гледна точка. Двете страни обаче нямат добра комуникация помежду си“, обяснява предприемачът. По думите му от третата страна са хората, които са най-важната част от всяка технология. Те са движещата сила напред.

„Колкото по-голяма критична маса има, толкова повече можем да се движим напред. Но когато няма връзка между трите страни, не можем да развием квантови технологии“, смята той.

Така през декември 2025 г. започват първите разговори как идеята може да стане реалност.

А на 10 февруари 2026 г. откриват първото си събитие в „София Тех Парк“, на което присъстват над 130 души. След него организират още форуми, които показват, че обществото започва да генерира собствени идеи и да се движи напред. За октомври тази година планират и провеждането на първия квантов хакатон в България. Състезанието ще бъде за програмиране на идеи за квантови проблеми и решения, които да се търсят в България.

Организацията си партнира със „София Тех Парк“, с Центъра за квантови технологии към Физическия факултет на Софийския университет, който се занимава с академични изследвания и е ръководен от зам.-министъра на образованието и науката акад. Николай Витанов, със STEALM Academy, с Advanced Flight Technologies, IQM и IBM. „Малко по малко се натрупа критична маса. Тя е нещото, което движи процеса“, подчертава Дарий.

Като партньори на „София Тех Парк“ имат достъп до суперкомпютъра Discoverer и фабриката за изкуствен интелект BRAIN++. „Искаме в България да има истински квантов хардуер. Да не се получава като с технологиите за изкуствен интелект, когато в началото на техния бум останахме леко назад. Пробивът на квантовите технологии все още не е дошъл. Идеята е да действаме сега, за да сме на върха на вълната“, посочва Дарий Топузов.

Допълва, че към Quantum Society Bulgaria има интерес от различни български и чуждестранни фирми и гост-лектори. „Те виждат, че сме започнали отрано, има интерес и се изгражда среда, която да движи квантовите технологии. Това ги кара да виждат смисъл да инвестират в тази сфера в България. Страната ни може да бъде напред за следващата вълна от технологии“, посочва събеседникът ми.

От ТУЕС към докторантура

През май 2026 г. предстои Дарий Топузов да завърши средното си образование. Дипломният му проект отново е свързан с квантовите технологии и е кулминацията на всички проекти, по които е работил.

В него, от една страна, е проектът Q-bit. Миналото лято разработва и нов проект, свързан с интуиционистката логика, като крайният резултат е синтезирането на нов метод за симулация на квантов компютър, основан на нея, което позволява експоненциално ускорение на симулациите на класически хардуер.

На този етап Дарий е решил да остане в България. Като лауреат от Националната олимпиада по информационни технологии през 2025 г., е приет във всички родни университети.

Талантливият младеж получава интересно предложение от Германия – да прави директно докторантура, прескачайки бакалавър и магистър.

„На този етап няма да приема предложението. От една страна, имам Quantum Society, което развивам в България, от друга – вторият ми бизнес Aila Tech. Ако замина за Германия да правя изследвания, това означава да захвърля и двете начинания“, посочва той.

Пред него може да се открие и още една възможност – да успее да започне директно с научна дейност и в България, прескачайки бакалавърска и магистърска степен. „На едно от събитията координаторът за програмата „Хоризонт Европа“ ми каза, че това е възможност в конкретни случаи и той смята, че така би било най-добре“, споделя младежът.