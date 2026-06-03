Имената на най-добрите български ученици по математика, които ще представят страната ни на Международната олимпиада по математика (IMO) през 2026 г., са вече ясни, съобщават от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Това са Андрей Стефанов (XI клас, Първа частна математическа гимназия), Александър Бангачев (XI клас, Първа частна математическа гимназия), Георги Николов (XII клас, Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“), Кирил Зулямски (IX клас, Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“), Добромир Добрев (X клас, Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“) и Божидар Сакарев (X клас, Първа частна математическа гимназия).

Шестимата олимпийци ще се състезават на най-престижното състезание по математика в света, което ще се проведе от 10 до 20 юли 2026 г. в Шанхай, Китай.

Учениците заслужиха мястото си в националния отбор след участие в Националната олимпиада по математика, където беше определен разширеният национален отбор от 13 ученици, и в две последвали контролни за определяне на шестимата най-добри.

Ръководители на отбора са гл. ас. Стоян Боев (Американски университет в България) и Кристиян Василев (Институт по математика и информатика към БАН). Наблюдатели за отбора са проф. Станислав Харизанов (ИИКТ и ИМИ – БАН) и Драгомир Грозев (ИМИ –БАН).

Андрей Стефанов

е ученик в XI клас в Първа частна математическа гимназия и за втори път е част от националния отбор по математика. Интересът му към математиката започва още в I клас. За свой вдъхновител посочва Петя Тодорова. Сред най-сериозните му международни успехи са сребърен медал от Международната олимпиада по математика през 2025 г., златен медал от Romanian Master of Mathematics 2025 и два сребърни медала от Международната олимпиада по информатика през 2024 и 2025 г. Извън олимпиадите се занимава със скоростно редене на Рубик кубчета, като има четвърто място на дисциплината 5x5x5 от Blagoevgrad Open 2026.

Александър Бангачев

е ученик в XI клас в Първа частна математическа гимназия и тази година ще направи дебюта си на Международната олимпиада по математика. Интересът му към математиката се засилва в VII клас, а от IX клас започва по-сериозна подготовка. За своето развитие отдава голяма заслуга на Петя Тодорова и на брат си Кирил Бангачев, който му помага в подготовката през годините. Александър е редовен участник в националните отбори по математика и определя спорта като важна част от подготовката си – той му помага да запази спокойствие и концентрация преди състезания.

Георги Николов

е ученик в XII клас в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и за втора поредна година е част от националния отбор по математика. През годините три пъти е бил член на националния отбор за Балканската олимпиада по математика. Още от първи клас участва в математически състезания, а сериозната му подготовка за международни олимпиади започва в IX клас. Негов учител и ментор е Румяна Караджова, която го обучава още от V клас. Георги има впечатляваща международна кариера с два златни медала от Балканската олимпиада по математика през 2025 и 2026 г., бронзов медал от Международната олимпиада по математика 2025, бронзов медал от Romanian Masters of Mathematics 2026 и второ индивидуално място на Жаутиковската олимпиада в Казахстан през тази година. В свободното си време слуша музика и играе шах.

Кирил Зулямски

е ученик в IX клас в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и за първи път е част от старшия национален отбор по математика. Преди това е бил член на младежкия национален отбор. Решава да се занимава сериозно с математика още в IV клас. За свой вдъхновител посочва Ваня Данова, негов класен ръководител в СМГ. Сред успехите му са златен медал от Младежката балканска олимпиада по математика (JBMO) 2025, сребърен медал от Европейската олимпиада по математика (EMO) 2026 и бронзов медал от Балканската олимпиада по математика (BMO) 2026. Кирил има и значителни успехи в информатиката, включително златен медал от Младежката балканска олимпиада по информатика 2025 и сребърен медал от Европейската младежка олимпиада по информатика.

Добромир Добрев

е ученик в X клас в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и за първи път е част от националния отбор за Международната олимпиада по математика. Участва в математически състезания още от първи клас, а на национална олимпиада се състезава от четвърти клас. Решава да се посвети по-сериозно на математиката, когато е в 8. клас. За неговото развитие най-голям принос има преподавателката му Илиана Цветкова. През тази година Добромир беше част от българските отбори за Европейската и Балканската олимпиада по математика, като спечели бронзов медал от Балканиадата. Освен математика се състезава активно и по астрономия, където има сребърен медал от Младежката международна олимпиада по астрономия и астрофизика 2024 (IOAA-jr).

Божидар Сакарев

е ученик в X клас в Първа частна математическа гимназия и тази година дебютира в националния отбор по математика. Започва да се занимава сериозно с математика в VI клас и оттогава участва редовно в национални състезания. За свой вдъхновител посочва учителя Добри Данков. Сред международните му успехи са бронзов и сребърен медал от Младежката балканска олимпиада по математика през 2023 и 2024 г., както и златен медал от Жаутиковската олимпиада по математика. През 2026 г. печели и почетна грамота от Romanian Master of Mathematics.

Международната олимпиада по математика е най-старата олимпиада по природни науки в света. Основана е през 1959 г. в Румъния. България участва във всяко нейно издание от самото начало. През миналата година българският национален отбор спечели 6 медала от Международната олимпиада по математика в Австралия – 3 сребърни и 3 бронзови. С този резултат България се класира на 23-то място в света в неофициалното класиране от общо 110 държави. Заедно с медалите от 2025 г. България е спечелила общо 309 медала от Международната олимпиада по математика – 57 златни, 133 сребърни и 124 бронзови.