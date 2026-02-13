Професионална гимназия „Генерал Владимир Заимов“ в Сопот събра директори, учители и ученици от осем професионални гимназии, за да споделят добри практики и да се запознаят с нова образователна платформа в подкрепа на съвременно обучение, съобщава Пресцентърът на МОН.

Платформата е ресурс от уроци, тестове и други материали, които биха улеснили комуникацията между преподавателите по практика в областта на храненето и туризма.

Училището бе приветствано за инициативата да сподели своя опит в обучението с колеги от други училища от началника на кабинета на министъра на образованието и науката инж. Таня Михайлова. Тя поздрави учениците, избрали да учат професии, както и техните преподаватели и директора Георги Генов за това, че постоянно се усъвършенстват.

Обучението в гимназията е по специалностите „Системно програмиране“, „Приложно програмиране“, „Организация на туризма и свободното време“, „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“, „Кетъринг“, „Производство на кулинарни изделия и напитки“, „Рекламна графика“, „Електронна търговия“, „Компютърна техника и технологии“, „Икономическа информатика“ и „Мехатроника (дуална паралелка).

В рамките на срещата беше проведен семинар на тема „Рибата – неразделна част от съвременното меню“. След това шеф-готвачите Виктор Жечев и Димитър Дичев изнесоха практически майсторски клас, в който демонстрираха различни техники за кулинарна обработка на лаврак.

Ученици от Професионалната гимназия по ресторантьорство и хотелиерство в Павел баня, СУ „Христо Смирненски“ в Хисаря и домакините от ПГ „Ген. Владимир Заимов“ в Сопот също показаха своите умения в професията.

На събитието присъства и Ева Жечева – директор на дирекция „Права на детето“ в институцията на Омбудсмана.

В ПГ „Ген. Владимир Заимов“ в Сопот, която е иновативно училище, учат 767 ученици в 30 паралелки. Гимназията разполага с богата материално-техническа база, която включва модерен учебен ресторант, компютърни зали, лаборатории и учебни кабинети със съвременно оборудване, STEM център „Докосвам бъдещето“ с насока към професионалното образование и център по природни науки.

Училището партнира успешно с местния бизнес, като благодарение на машиностроителните фирми „ВМЗ“ ЕАД и СКФ „Берингс България“ ЕАД са изградени два учебни кабинета по професионална подготовка.

Всяка година учениците участват в състезанията по професии „Най-добър млад хлебар-сладкар“, „Най-добър млад готвач“, „Най-добър млад хотелиер“, „Най-добър млад аниматор“, в Националното състезание по икономика и управление, Националното състезание по финанси и счетоводство и Националното изложение конкурс за младежко научно-техническо творчество.