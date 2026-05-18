Българските ученици завоюваха златен и сребърен медал от Международната олимпиада по философия, която се проведе във Варшава, Полша. Темата 34-тото издание на състезанието е „Свобода и разум“.

Българските ученици успяват да повторят историческото постижение отпреди 31 години, когато страната ни отново беше начело в класирането, отбелязват от Пресцентъра на МОН.

Единадесетокласникът Симеон Кърджиев от Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“ грабва златно отличие, а десетокласникът Иван Стоилов от 164. ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ печели сребърен медал.

И двамата български участници пипат есе по мисълта на ирландско-британската философка и романистка Айрис Мърдок: „Живеем във фантастичен свят, свят на илюзии. Великата задача в живота е да открием реалността“ (We live in a fantasy world, a world of illusion. The great task in life is to find reality). С есетата на младите философи може да се запознаете тук. https://www.philosophy-olympiad.org/

Ръководители на отбора са проф. д-р Иван Колев от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Владислав Атанасов, учител в НГДЕК „Константин-Кирил Философ“.

Идеята за провеждането на Международна олимпиада е на проф. Колев и възниква по време на семинар, част от програмата „Философия за деца“, организиран през лятото на 1992 г. във Варна, България. Първата международна олимпиада се провежда през 1993 г. в Смолян. В нея участват три международни отбора, представляващи България, Румъния и Турция. Второто издание на олимпиадата е през 1994 г. в Петрич, като в него се включват отборите на Германия и Полша. Третото издание се провежда през 1995 г. в Стара Загора. Тогава участниците гласуват всяко бъдещо издание на олимпиадата да се провежда в различна страна.