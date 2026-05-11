С два комплекта отборни сребърни медали от Европейската олимпиада по експериментални науки (EOES 2026) се завърнаха едни от най-добрите български ученици до 17-годишна възраст по химия, биология и физика, съобщават от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Двата български отбора от по трима ученици премериха знания с 45 тима от 22 държави в началото на май в Лунд, Швеция.

Участниците в отбор „А“ са Виктор Георгиев (физика, Софийска математическа гимназия), Никола Колев (химия, Национална природо-математическа гимназия) и Александър Стаменов (биология, НПМГ). В отбор „В“ участват Йордан Петков (физика, Американски колеж, София), Филип Танчев (химия, НПМГ) и Айя Видас (биология, НПМГ).

Ръководители на отборите са доц. д-р Христина Андреева (физика, координатор за България, Софийски университет, Институт по електроника – БАН), гл. ас. д-р Калина Пачеджиева (биология, Софийски университет) и Владимир Цветков (химия, ЧСУ „Роналд Лаудер“).

Европейската олимпиада по експериментални науки е наследник на Олимпиадата по природни науки на ЕС

с проведени досега 21 издания в различни държави. Съгласно регламента на олимпиадата всеки отбор се състои от по трима ученици на възраст не повече от 17 години. Учениците от нашите отбори са класирани за участие въз основа на националните олимпиади по химия и биология и на националното Есенно състезание по физика, което спомага за успешното решаване на комплексните мулти- и интердисциплинарни изследователски задачи, които се решават на EOES.

През първия състезателен ден учениците решават задачи, свързани с прилагане на разнообразни методи за изследване на захар и захарни разтвори – те първо извличат захар от цвекло, а след това чрез фотометричен анализ определят нейния вид. Чрез биохимични и микроскопски методи измерват скоростта на фотосинтезата, влиянието на температурата и киселинността върху ензимната активност и газообмена през устицата на моделно растение, както и влиянието на концентрацията на захар в разтвор върху оптическите параметри на водата, по-конкретно нейната оптическа активност.

Във втория тур задачите са посветени на водата и нейното пречистване. Учениците изучават приложението на пясъка като пречистващ филтър и по-конкретно влиянието на налягането на водата и на различни по хомогенност видове пясък върху скоростта на пропускане на течността. Химиците изследват проби от различни водоизточници в Южна Швеция и чрез анализ на електропроводимостта и твърдостта на водата установяват произхода на пробите и кой от тях се използва за питейни нужди. Биолозите идентифицират фитопланктон и извършват дисекция на атлантическа херинга.

По време на решаването на задачите учениците трябва да прилагат разнообразни аналитични изследователски техники: спектрофотометрия, микроскопия, гравиметрия, титруване, поляризационни и оптически измервания.