<h4><img class="size-medium wp-image-223904 alignleft" src="https:\/\/azbuki.bg\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/broj-8-213x300.jpg" alt="" width="213" height="300" \/><\/h4>\r\n<h4>\u0412 \u043d\u043e\u0432\u0438\u044f \u0431\u0440\u043e\u0439 \u0447\u0435\u0442\u0435\u0442\u0435:<\/h4>\r\n- \u041f\u0438\u043b\u043e\u0442\u043d\u0430\u0442\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u0430 \u0437\u0430 \u043e\u0442\u0432\u043e\u0440\u0435\u043d\u0430 \u043d\u0430\u0443\u043a\u0430 \u0432 \u0411\u044a\u043b\u0433\u0430\u0440\u0438\u044f \u043d\u0430\u0431\u0438\u0440\u0430 \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\r\n\r\n- \u0420\u0435\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0443\u0447\u0435\u0431\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u0438 \u0449\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u044a\u043b\u0436\u0438\r\n\r\n- \u041a\u0430\u043a \u0434\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0430\u0437\u0438\u043c \u0434\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u043e\u0442\u043e \u0432 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u0438\u044f \u0441\u0432\u044f\u0442\r\n\r\n- \u041d\u0430\u0434\u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u0442 \u201e\u0414\u0438\u0433\u0438\u0442\u0430\u043b\u043d\u0430 \u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u0430\u201c\r\n\r\n- \u041d\u043e\u0432\u0438\u044f\u0442 \u0447\u043e\u0432\u0435\u043a \u0432 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u0442\u043e\r\n\r\n- \u041f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u043d\u0438\u044f\u0442 \u0434\u0443\u0445\u043e\u0432 \u043e\u0440\u043a\u0435\u0441\u0442\u044a\u0440 \u201e\u0421\u0442\u0435\u0444\u0430\u043d \u0421\u0442\u0435\u0444\u0430\u043d\u043e\u0432\u201c \u043f\u0440\u0430\u0437\u043d\u0443\u0432\u0430 75 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0438\r\n\r\n- \u0412\u0435\u0441\u0442\u043d\u0438\u043a \u201e\u041f\u0438\u0442\u0430\u0433\u043e\u0440\u201c \u0441\u044a\u0431\u0438\u0440\u0430 \u0432\u0430\u0436\u043d\u043e\u0442\u043e \u043e\u0442 \u0436\u0438\u0432\u043e\u0442\u0430 \u0432 \u041c\u0413 \u2013 \u041f\u043b\u043e\u0432\u0434\u0438\u0432\r\n\r\n- \u041e\u0449\u0435 \u0434\u0432\u0430\u043c\u0430 \u0431\u044a\u043b\u0433\u0430\u0440\u0438 \u0441\u044a\u0441 \u0441\u0442\u0438\u043f\u0435\u043d\u0434\u0438\u044f \u043d\u0430 \u0411\u0443\u043d\u0434\u0435\u0441\u0442\u0430\u0433\u0430\r\n\r\n[flipbook pdf="https:\/\/azbuki.bg\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/v.-az-buki-br.-8-2026-g.pdf"]\r\n\r\n<a href="https:\/\/azbuki.bg\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/v.-az-buki-br.-8-2026-g.pdf" rel="noopener">\u0418\u0437\u0442\u0435\u0433\u043b\u0435\u0442\u0435<\/a> \u0431\u0440\u043e\u044f \u043d\u0430 \u0432\u0430\u0448e\u0442\u043e \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e.