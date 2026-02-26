Патронния си празник отбеляза ОУ „Васил Левски“ в Белене. „Всяка година се стремим да внесем нещо различно, интересно и запомнящо се за учениците ни“, споделя за „Аз-буки“ директорът Румяна Богданова.

Тази година новостите са турнир по джаги, видеоприказка за Левски в STEM фоайе и подреждане на пъзел с лика на Апостола.

Традиционно се провеждат и спортни надпревари за учениците от начален етап под надслов „Малките лъвчета“ и конкурс за рецитиране на стихотворения, посветени на Васил Левски.

„Победителят в рецитала „153 години безсмъртие“ – Косара Генова, прогимназиален етап, се представи на церемонията по поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на Апостола в двора на училището, която изпълняват за поредна година с участието на 55-и инженерен полк – Белене. На нея присъства и ръководството на Общината, общински съветници, ръководители на институции, деца, ученици, граждани“, обясни Богданова.

В словото си тя заяви: „Често говорим за завета на Левски. И не го разбираме само като думи и призиви. Апостолът ни остави житейски пример, който не избледнява с времето. Той завеща на нас, бъдещите поколения, вярата, че сме способни да градим свят, в който справедливостта е реалност. Нека бъдем онези, които ще продължат неговия път – не с величави думи, а с упорити действия, с поглед към бъдещето, което той така ясно провидя. В днешния свят на безкрайни промени, в който ценностите губят стойност, Левски остава вечен фар. А ние трябва само да го следваме. Да достигнем до онази възвишеност, която той сътвори и предаде на нас!“.

В крайдунавския град, в училищния двор на ОУ „Васил Левски“ е единственото място, където може да се положи цвете в памет на великия българин.

Честванията „Свободата на Левски“ в беленското училище започват на 16 февруари и завършват на 19-и.