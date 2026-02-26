„Отвъд екраните: Как да запазим детството в дигиталния свят“ е темата на седмото издание на формата Tech Park Talks, който се проведе в зала „Джон Атанасов“ в „София Тех парк“. Форумът се организира от „София Тех парк“, Out Loud Foundation и Британското посолство в София.

В разговор за това кога и как децата да бъдат въведени в света на технологиите и социалните мрежи, без да бъдат лишавани от детството им,

се включиха представители на институции, експерти, родители и професионалисти от областта на образованието, науката, технологиите и иновациите.

Форумът бе открит от Н.Пр. Натаниъл Копси – посланик на Обединеното кралство в България, и Тодор Младенов – изпълнителен директор на „София Тех парк“.

„Темата за достъпа на децата и на младите до смартфоните има важно значение за всяко семейство не само в България, а и в света. Всеки от нас, който е виждал дете със смартфон, знае, че за децата има сериозни проблеми, свързани със смартфоните. Не съм експерт, но съм родител. Като такъв, за мен е важно да защитим децата и да запазим детството им“, каза посланик Копси.

Той подчерта, че това е началото на дискусията, а не нейният край. Затова е важно да се чуят и гледните точки на колкото се може повече хора. „Тази тема е от огромно значение и затова нека да работим заедно. Щастлив съм, че България е сред водещите страни в тази кампания“, каза още посланикът на Обединеното кралство в България.

По думите на изпълнителния директор на „София Тех парк“ Тодор Младенов темата е важна за обществото и за бъдещето на децата. „Радвам се, че ще чуем мнението на изявени специалисти и професионалисти и от образователната сфера, но и на технократи“, заяви той по време на откриването.

Гости на форума бяха съоснователите на глобалното движение Smartphone Free Childhood – Джо Райри и Дейзи Грийнуел.

Те споделиха данни за Великобритания, които сочат, че средната възраст, на която децата получават първия си телефон, е 9 години. А до 12-годишна възраст с такъв разполагат 90%.

Тяхното движение подкрепя идеята децата да получат първия си смартфон на 14 години, като имат ясни граници за употребата на приложения, а след 16 години – и достъп до социалните мрежи. Родителите могат да се подпишат и в онлайн платформа, в която отбелязват от кое училище и в кой клас е детето им, и по този начин се изгражда общност на неизползващи телефоните. Така, ако родителите от един и същи клас решат да подкрепят идеята, и децата са по-склонни да я приемат. Презентацията на Джо Райри и Дейзи Грийнуел провокира десетки въпроси от публиката.

В рамките на панела „Науката, обществото и историите зад детството и екраните“ участваха изпълнителният директор на петаскейл суперкомпютър Discoverer Петър Статев, Любов Костова от фондация „Красива наука“, писателката Катя Антонова, инфлуенсърът Изабел Овчарова, педиатърът в Acibadem City Clinic УМБАЛ „Витоша“ д-р Тинтява Мустакова и учителката Галина Калчева. Те представиха своите гледни точки на експерти в областта на образованието и технологиите и дадоха идеи и мнения за ролята на технологиите в съвременния живот, кога и как децата биха могли да навлязат в дигиталния свят, без да загубят своето реално детство.