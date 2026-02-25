Започна изграждането на първото общинско училище в столичния ж.к. „Студентски град“. То ще бъде основно и в него ще се могат да се обучават 573 ученици от подготвителни групи до VII клас, разпределени в 24 паралелки.

Проектът е на стойност 10 млн. евро без ДДС, съобщават от „Московска“ 33. МОН участва както с предоставянето на терена, така и с осигурено финансиране в размер на над 3,8 млн. евро по държавната програма за строеж и разширяване на ясли, детски градини и училища. Останалите средства се предоставят от Столична община, посочват от Пресцентъра на МОН.

Модерният учебен корпус ще бъде изграден върху терен от 4,6 дка, разположен на ул. „Йордан Йосифов“. Пространствата са проектирани така, че да осигуряват ефективна организация на учебния процес и подходящи условия за обучение във всеки етап.

Дворното пространство включва футболно игрище, комбинирани площадки за волейбол и баскетбол, писта за бягане, зони за тенис на маса и фитнес на открито, както и озеленяване. Предвидени са алеи, кътове за отдих, места за паркиране на автомобили и велосипеди.

Предвижда се училището да бъде завършено за срок около две години.

Първата копка на школото бе направена в присъствието на главния секретар на Министерството на образованието и науката Любомир Йосифов, кмета на София Васил Терзиев, председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и кмета на район „Студентски“ Петко Горанов“.

Изграждането на новото училище е част от усилията на Столична община за осигуряване на достатъчно места и преминаване към едносменен режим на обучение. В момента в София се изграждат 7 разширения с нови корпуси на училищни сгради в районите „Триадица“, „Студентски“, „Възраждане“, „Витоша“ и други.

В над 40 училища в София са необходими разширения, за да могат да преминат към обучение в една смяна. Общината изготви цялостен план и вече се работи по конкретни решения – както по отношение на проектната готовност, така и по осигуряването на финансиране, така че в следващите години тези проекти поетапно да бъдат реализирани.

Район „Студентски“ подготвя също и проект за още едно ново училище в „Студентски град“. В момента в района завършва и оборудването на разширението на 55. СУ „Петко Каравелов“.

„Ако има едно нещо, с което искаме да бъде запомнен този мандат, то е какво сме направили за образованието – как сме решили недостига на места в детските градини и какви условия сме създали за образованието на нашите деца“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

По думите му, когато става дума за бъдещето на децата, различията могат да останат на заден план, за да се върви в обща посока.

Той подчерта, че образованието трябва да бъде приоритет за всяка администрация. Детските градини и училищата са основата, върху която се гради развитието на града. Най-важното е децата да учат в сигурна и модерна среда, да ходят на училище с желание и да се чувстват подкрепени.

Столичният кмет благодари на всички, допринесли за реализацията на проекта – районната администрация, общинските съветници, Министерството на образованието и науката и областната управа.

„След днешната символична първа копка остава най-важното – да съградим този дом на знанието, за да могат деца, учители и родители да учат, спортуват и да получават от тази благодат, която всяка власт дължи на своите граждани“, заяви, от своя страна, районният кмет Петко Горанов.

По идея на столичния кмет се развива и инициативата „Училището – сърцето на квартала“, насочена към обновяване на училищната среда в София. Целта е училищата да се превърнат в отворени, модерни и многофункционални пространства – да бъдат естествен център на обществения живот.