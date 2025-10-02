Категория „Постер“, възрастова група 11. – 12. клас

Алвина Илин, 12. клас[1],

Валентина Ткачова, 12. клас1

Ръководител: Петя Петрова

НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“ – София





https://doi.org/10.53656/nat2025-3.16

Резюме. Проектът разглежда двойствената роля на химията в контекста на фалшифицирането на парични знаци – както като средство за извършване на престъпление, така и като инструмент за неговото разкриване. Анализирани са методи, чрез които фалшификаторите използват химически вещества за имитация на структурата, мастилата и защитните елементи на банкноти, включително полимери, флуоресцентни пигменти и метални съединения. От друга страна, са представени и химични подходи за проверка на автентичността, като ултравиолетови тестове за банкноти и киселинни тестове за определяне на сплавния състав на съвременни монети. Изводът от анализа е, че химията не е нито изначално „детектив“, нито „престъпник“, а мощен научен инструмент, чието въздействие зависи от намеренията на този, който го използва.

Ключови думи: фалшификация, химичен анализ, флуоресценция