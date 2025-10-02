Категория „Презентация“, възрастова група 5. – 7. клас

Сияна Краишникова, 7. клас[1]

Ръководител: Анелия Иванова

Средно училище „Константин Константинов“ – Сливен

https://doi.org/10.53656/nat2025-3.18

Резюме. В наши дни все повече се говори за здравословен начин на живот, свързан не само с физическата активност, но и с храненето на човека. От значение е какви използвани храни влияят положително върху човешкото здраве – един основен белег на дълголетието. В проекта предмет на изследването е българското кисело мляко – направено е проучване за значението му върху здравословния начин на живот и експериментално е проверена технологията на получаването му. Чрез описателен и сравнителен метод, както и чрез анализ на проведени експерименти, се постига поставената цел – проверка на условията за подквасване на киселото мляко – подходяща температура на млякото и средата, и влиянието на различни подкваси върху процеса. В края на изследването е установено, че добрите подкваси съдържат по-висок процент масленост на млякото, както и че видът им също е от значение за времето на извършване на подквасването на млякото.

Ключови думи: кисело мляко, подквасване, млечнокисела бактерия, дълголетие