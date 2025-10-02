„Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ вече десетилетия наред изгражда авторитетна позиция не само в България, но и на международната академична сцена“, каза заместник-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов при откриването на новата учебна година във висшето училище, съобщава Пресцентърът на МОН.

Той отбеляза, че Пловдивският университет е сред водещите изследователски висши училища, и пожела на студентите и преподавателите успешна, вдъхновяваща и ползотворна учебна година.

Над 4000 първокурсници прекрачват прага на висшето училище през новата академична година.

Ректорът д-р Румен Младенов подчерта, че Пловдивският университет е реализирал изцяло предварително обявения прием в над 120 бакалавърски, 140 магистърски и 94 докторски програми в 27 професионални направления. Той отбеляза, че в Европа има над 6000 висши училища, като според различни класации няколко български университета, сред които и Пловдивският, попадат сред най-добрите хиляда.

На откриването на новата академична година присъстваха

Пловдивският митрополит Николай, проф. д-р Христина Янчева – областен управител на Пловдив, Нурджан Караджова – зам.-областен управител на Пловдив, проф. д-р Елиза Стефанова – председател на Националната агенция за оценяване и акредитация, Георги Стаменов – кмет на район „Централен“, Гергана Гатова-Златкова – зам.-кмет на район „Централен“, проф. д-р Галин Иванов – ректор на Университета по хранителни технологии, доц. д-р инж. Никола Шакев – директор на Техническия университет – София, Филиал Пловдив, и Олга Манолова – председател на настоятелството на Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив.