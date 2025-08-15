Д-р Ирена Димова-Генчева

Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Георги Генчев

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника (ПГМЕЕ) – Бургас

https://doi.org/10.53656/bel2025-4-10G

Резюме. Предложеният текст разглежда понятието за емпатия в едно от възможните му приложения в процеса на преподаване по литература. Първо се представя кратък екскурс до термина в контекста на историческото му развитие и обвързването му с педагогиката. Поставя се въпросът за възпитаването на емпатията и за фигурата на учителя в този процес. Като средства за преподаване на това умение са изведени няколко форми на изкуството – разказът и филмът. Обект на изследването е анимационният филм „Отвътре навън“ (2015), от който са ексцерпирани и разгледани конкретни сцени на проява на емпатия.

Ключови думи: емпатия, преподаване, филм, Отвътре навън