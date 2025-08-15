Ст. пр. Гергана Петкова, д.ф.

Медицински университет – Пловдив, България

Доц. д-р Ваня Иванова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България

https://doi.org/10.53656/bel2025-4-12GP

В края на месец януари в рамките на три дни, 22.01. до 24.01., бе проведена международната научна конференция „Емоции и интелект: репрезентации в езиците и културите на Балканите“ (International Scientific Conference “Emotions and Intellect: Representations in Balkan Languages and Cultures”). В ролята на организатори на научния форум бяха представители на афилиациите Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Фондация „Александър фон Хумболт“ и Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при Българската академия на науките, а официалният домакин на събитието бе най-старото висше учебно заведение в България. Участниците бяха посрещнати в Огледалната зала на Университета, където представиха своите доклади. Конференцията бе успешно реализирана благодарение на финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“, договор № КП-06-МНФ/42 от 26.09.2024 г. Обявените официални езици бяха английски, немски, както и всички славянски езици, но по-голямата част от научните разработки бяха изготвени и представени на английски и български език.

След процес на предварителна селекция допуснатите до участие общо 47 участници от цяла Европа с 41 научни разработки бяха разпределени тематично в рамките на единадесет секции.