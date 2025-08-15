В ДГ „Вълшебство“ в Бургас официално бе открита нова сензорна стая – иновативно пространство, насочено към емоционалните и сетивните потребности на децата. Тя е част от цялостното обновяване на детското заведение и обещава да се превърне в сигурно и вдъхновяващо място за отдих, игра и терапевтична подкрепа, особено за деца със специални образователни потребности.

Стаята е оборудвана със съвременни уреди и материали,

които подпомагат сензорното възприятие, концентрацията и емоционалната регулация – елементи от ключово значение за пълноценното развитие на детето в ранна възраст.

Проектът е реализиран благодарение на дарителската подкрепа на „Инър Уийл“ (Inner Wheel) клуб Бургас. Представители на клуба присъстваха на официалното откриване и приеха с вълнение благодарностите на ръководството и екипа на детската градина.

„Истински се вижда само със сърцето“,

гласи надписът на гърба на детска картина, поднесена като символ на признателност от името на децата. Думите на Антоан дьо Сент-Екзюпери от „Малкият принц“ се превърнаха в емоционален акцент на събитието и в символ на духа, с който е създадена новата сензорна стая.

Сред официалните гости бяха

Михаил Ненов – заместник-кмет по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики в Община Бургас, и Катя Мишева – директор на Дирекция „Образование и младежки политики“, която е вдъхновител и инициатор на идеята за създаване на такова пространство в ДГ „Вълшебство“.

Гостите подчертаха важността на подобни инициативи, които поставят детето в центъра на грижата и образованието, като същевременно насърчават сътрудничеството между институциите, местната власт и гражданските организации.

„Сензорната стая не е просто физическо пространство –

тя е послание за приемане, разбиране и обич към всяко дете“, споделиха от екипа на ДГ „Вълшебство“. Стаята ще бъде достъпна за всички деца, като ще предоставя индивидуална подкрепа на онези, които се нуждаят от нея, без да ги изолира от общата образователна среда.

С откриването на сензорната стая ДГ „Вълшебство“ прави важна крачка към иновативно и включващо образование, където се чува гласът на всяко дете. Това е история за грижа, съпричастност и споделена отговорност – история, която се вижда със сърцето.