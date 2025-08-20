Директори на 280 образователни институции са избрани при проведените на два етапа конкурси, съобщава Пресцентърът на МОН.

През юли бяха обявени конкурси за общо 442 изборни процедури.

Най-голяма част от вакантните места бяха за държавни и общински училища. Бяха обявени конкурси и за центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП), центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) – астрономически обсерватории и планетариуми, регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) и за Държавния логопедичен център.

Общо 251 училища, за които бяха обявени конкурси, започват новата учебна година с нови директори.

Избрани са и титуляри на 17 центъра за специална образователна подкрепа, 8 центъра за подкрепа на личностно развитие, три регионални центъра за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, както и на Държавния логопедичен център.

Съгласно правилата конкурсите се провеждат в два етапа. В първия кандидатите решаваха писмен тест, който е генериран в деня на изпита и е единен за цялата страна. На следващия етап всеки от кандидатите трябваше да представи концепция за развитие на съответната образователна институция. Заедно с нея на самия изпит се решаваха и два конкретни казуса пред комисията за избор.

Общо подадените заявления за обявените конкурси бяха 765. Част от желаещите да заемат ръководен пост в образователна институция, са подали документите си за повече от една от обявените вакантни позиции. Нито едно заявление не е подадено за обявените позиции за директор на 82 образователни институции. След проведените конкурси за други 80 не е избран кандидат.

Всички образователни институции, за които са липсвали кандидати или след проведените конкурси не е избран директор, ще се ръководят от временно изпълняващи длъжността до следващ конкурс.