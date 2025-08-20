Над 64 000 ученици от I клас до XI клас ще могат да посетят исторически и културни забележителности, музеи, театри, паметници, занаятчийски работилници, екологични производства, исторически комплекси, резервати, обсерватории и други места по процедурата „Образователни маршрути за иновативно учене извън училище“.

Кандидатстването за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

вече е отворено от Управляващия орган на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г. Проектни предложения могат да се подават до 17,30 часа на 15 октомври чрез информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 52,4 млн. лв. От тях 43 004 138 лв. са от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и 9 395 862 лв. – национално съфинансиране.

Основната цел на процедурата е въвеждане на иновативни подходи в ученето извън училищната среда

и развиване на различни компетентности у учениците за постигане на по-силна мотивация за учене, за по-осмислено и трайно знание.

Предвидените мерки по процедурата са насочени към формиране на нагласи за учене през целия живот и умения за самостоятелно учене чрез участие на учениците в културно-образователни инициативи, програми и проекти, посредством което ще се насърчи четенето и повишаването на грамотността, ще се подкрепи придобиването на ключови компетентности чрез реализиране на междупредметни връзки и чрез екипни проектни дейности.

В дейности по Процедурата могат да участват всички държавни и общински училища на територията на страната,

които желаят и които не участват едновременно в същите дейности по Националната програма на МОН „България – образователни маршрути“ за конкретната година. Приоритетно ще бъдат включвани школа, които не са участвали в дейности по националните програми, приети през 2023 г. и 2024 г.

Учениците се организират в групи, като на всеки 10 деца се определя един ръководител – учител или педагогически специалист. Ученик може да бъде включен само в една група в рамките на Процедурата. В групите не могат да бъдат включвани деца, които са участвали в дейности по приетите през 2023 г. и 2024 г. издания на НП „България – образователни маршрути“. По преценка на училището пътуващите могат да бъдат придружени от медицинско лице.

Всяко училище има възможност да прави своите образователни маршрути,

като избира обекти от утвърдения от МОН списък. Към тях могат да се добавят и други забележителности, така че школото да направи свой туристически „пъзел“ от различни интегрирани познания по различни тематични направления, съобразен със спецификата на учениците, техните интереси, познавателните цели и възможностите.

Обектите, включени в образователните маршрути, са разпределени в 5 тематични направления – „История и археология“, „География и икономика“, „Природни науки и екология“, „Изкуства, архитектура и литература“ и „Етнография, фолклор и занаяти“.

Броят на местата, които ще бъдат посетени, зависи от продължителността на образователната екскурзия.

За 5-дневни образователни маршрути с 4 нощувки трябва да бъдат включени три от посочените образователни направления с не по-малко от 6 обекта. За 4-дневни образователни маршрути с 3 нощувки – минимум 3 от посочените образователни направления с не по-малко от 4 обекта. За 3-дневни образователни маршрути с 2 нощувки – минимум 2 от посочените образователни направления с не по-малко от 3 обекта. За 2-дневни образователни маршрути с 1 нощувка – минимум 1 от посочените образователни направления с не по-малко от 2 обекта.

При посещенията училището може да осигури

обучителна беседа, познавателни материали, презентации, демонстрации и други. Необходимо е местни лица – екскурзоводи, планински водачи, участници в местни клубове и съюзи, читалища, членове на занаятчийски задруги, представители на краеведски дружества, на Българския туристически съюз (БТС), експерти от местни музеи, културни и обществени институции, организации и други, да участват с беседи, презентации, разкази или да подкрепят по друг начин групите от училищата.