„Посоката на нашата история се е задавала от българските учители и вероятно няма друг народ, който толкова често да засвидетелства уважението си към учителската професия – 15 септември, 24 май, а съвсем скоро е и Денят на народните будители.“ С тези думи началникът на кабинета на министъра на образованието и науката Таня Михайлова приветства участниците в събитие под мотото „От миналото към бъдещето – учителят като мост на знанието“ в Тетевен, съобщава Пресцентърът на МОН.

„Как да бъдем горди българи, се учи всяка минута в класната стая от съвременните будители“, посочи Таня Михайлова.

Тя благодари на учителите за отдадеността, за неуморния труд, за това че винаги са готови да подадат ръка на младите хора, за да могат достойно да вървят по пътя на изграждането на своята личност.

„Няма как да имаме активно гражданско общество, ако нямаме здрави, умни хора, които знаят кои са, уважават себе си и другите“, подчерта инж. Михайлова.

Сред официалните гости на събитието бяха Мадлена Бояджиева, кмет на община Тетевен, и Иваничка Буровска, началник на РУО – Ловеч. Те приветстваха учителите, които изграждат бъдещето с разум, сърце и обич.