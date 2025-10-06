Американските имунолози Мери Е. Брънков (1961) и Фред Рамсдел (1960) и техният японски колега Шимон Сакагучи (1951) бяха удостоени с тазгодишната Нобелова награда за физиология и медицина „за откритията им относно периферната имунна толерантност“. Тримата си поделят поравно наградата от 11 милиона шведски крони (малко над 1 001 000 евро).

Техните изследвания водят до революционни открития относно механизмите на имунната система

за предотвратяване на автоимунни или вредни имунни отговори към собствени антигени или безвредни чужди вещества в периферните тъкани и органи. Проучванията им са решаващи за разбирането на това как функционира имунната система и защо не всички развиват сериозни автоимунни заболявания, коментира председателят на Нобеловия комитет Оле Кампе. С това полагат и основите за нова област на изследване и стимулират разработването на нови лечения, например за рак и автоимунни заболявания.

Тримата изследователи идентифицират пазителите на имунната система – регулаторните Т-клетки, които предотвратяват имунните клетки да атакуват собственото ни тяло. По този начин поставят основата за нова област на изследване – откритията водят и до разработване на потенциални медицински лечения, които се оценяват в клинични изпитвания.

Надеждата е да се постигне лечение или излекуване на автоимунни заболявания, да се осигурят по-ефективни лечения на рака и да се предотвратят сериозни усложнения след трансплантации на стволови клетки.

В края на миналия век Сакагучи успява да открие неизвестен дотогава клас имунни Т-клетки, които защитават организма от автоимунни заболявания. Няколко години по-късно американците Мери Брънков и Фред Рамсдел пък откриват мутация в ген на линия мишки с пърхот, наречен Foxp3, която обяснява специфичната им уязвимост към автоимунни заболявания. Последващите им проучвания показват, че мутациите в човешкия еквивалент на този ген причиняват сериозно автоимунно заболяване – IPEX синдром (имунодисрегулация, полиендокринопатия, ентеропатия, свързана с X-хромозомата).

Така се стига до 2003 г., когато Сакагучи прави връзка между двете открития и показва, че генът Foxp3 управлява развитието на идентифицираните по-рано от него регулаторни Т-клетки. Така става ясно, че те „наблюдават“ други имунни клетки и гарантират, че имунната ни система толерира собствените ни тъкани – процес, наречен периферна имунна толерантност.

Регулаторните Т-клетки също така гарантират, че имунната система се успокоява, след като е елиминирала нашественик,

така че тя да не продължава да работи с максимална скорост.

Мери Брънков е доктор от Принстънския университет (САЩ), като в момента е старши програмен мениджър в Института по системна биология в Сиатъл (САЩ). Фред Рамсдел e доктор от Калифорнийския университет в Лос Анджелис (САЩ). Като постдокторант работи в Националните институти по здравеопазването, а по-късно в биотехнологични компании в района на Сиатъл. От 2016 г. става директор по изследванията в Института „Паркър“ за имунотерапия на рака в Сан Франсиско. Научен съветник в Sonoma Biotherapeutics в Сан Франциско (САЩ).

Шимон Сакагучи е доктор по медицина (1976) и доктор по философия (1983) от Университета в Киото, Япония. Изтъкнат професор в Изследователския център по имунология на границите към Университета в Осака.