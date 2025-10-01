Национално външно оценяване в електронна среда по математика за VI клас ще се проведе на 3 октомври (петък) 2025 г. В рамките на 40 минути учениците ще трябва да се справят с 11 задачи с избираем отговор и две с кратък свободен отговор с практическа насоченост в онлайн среда. Всеки ученик ще влиза в работната платформа чрез уникален QR код, генериран за неговото устройство и потвърден от учител.

Пред народните представители от Парламентарната комисия по образованието и науката ресорният министър Красимир Вълчев посочи, че има нормативна възможност такива национални външни оценявания да се провеждат за диагностика на системата. „Безпокоя се, че има притеснение. Не би трябвало да има по-голямо напрежение, отколкото на едно входно ниво“, каза той.

Изследването трябва да предостави обективна оценка за равнището на ключови умения по математика, усвоени в V клас, които формират основата на общообразователната подготовка.

„Има срив между V и VII клас и трябва да установим каква част от него се дължи на обучението на петокласниците. Надявам се успеем да направим необходимите анализи“, заяви министър Вълчев.

Той допълни, че училищата също могат да направят собствени анализи на резултатите, постигнати от техните възпитаници.

Очаква се на изпита да се явят около 55 000 шестокласници.

„Те не би трябвало да се притесняват заради оценката“, увери министърът. Оценките, които шестокласниците получат, ще се пишат по преценка на учителя и по желание от страна на ученика.

По думите на Красимир Вълчев в дългосрочен план външните оценявания трябва да се провеждат в електронна среда, както се правят и международните стандартизирани изпити.

„Трябва да тестваме системите за електронно изпитване, които имаме. Това е още една цел на този тип външни оценявания за диагностика“, каза още той.

Министърът коментира и проведените през лятото конкурси за училищни директори.

Той припомни, че в 36% от школата позициите са останали вакантни. В половината от тях не е имало нито един кандидат, а в другата половина не е избран нов ръководител. Вълчев обясни, че в общия случай нови конкурси ще бъдат обявени през лятото на следващата година, като темата ще бъде обсъдена и с регионалните управления на образованието в страната.

По време на заседанието стана ясно още, че

потребността от училищни автобуси е в пъти по-голяма от броя на превозните средства, които могат да бъдат закупени.

Министър Вълчев посочи, че тази година са закупени около 15 автобуса, докато подадените заявки са около 600, без дори да е била обявена процедура. Ограниченията за предоставянето на по-голям брой превозни средства, които да извозват учениците от населеното място, където живеят, до школото, в което учат, са две. Те са свързани с подсигуряването на средства и съобразяването с европейски регламенти за закупуването на екологични автобуси. Министърът даде пример, че без да бъде закупен електрически автобус, не може да бъде купен автобус с двигател с вътрешно горене.