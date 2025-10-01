Допълнителното възнаграждение, което получават ректорите на държавните висши училища по договорите за управление, сключени с министъра на образованието и науката, се обвързва със средното основно месечно възнаграждение за академичната длъжност „асистент“ в съответната образователна институция. Така то ще нараства пропорционално на увеличението на средната заплата на асистентите в съответното висше училище. Досега това се отнасяше само до формирането на основната заплата на ректорите на висшите училища.

Това предвижда публикуваният за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение на Наредба 23 от 2020 г. за начина за определяне размера на възнагражденията на ректорите на държавните висши училища по договорите за управление, сключени с министъра на образованието и науката.

Към момента основното месечно възнаграждение на ректорите на държавните висши училища

се определя като процент (250% или 300% за първата година и 125% или 175% за следващите години) от средното основно месечно възнаграждение за академичната длъжност „асистент“ в съответното висше училище. Така то е в пряка зависимост от годишно определяната от Министерския съвет минимална основна работна заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища. Съгласно Закона за висшето образование тя е в размер не по-малък от 125 на сто от средната брутна работна заплата за страната за последните 12 месеца, за които са публикувани официални данни на Националния статистически институт.

В мотивите към проекта се отбелязва, че

от 2021 г. до момента тази минимална основна заплата за най-ниската академична длъжност е нараснала над 2 пъти – от 1300 лв. на 2780 лв., което води до подобно увеличение и на основните месечни възнаграждения на ректорите.

За разлика от тях допълнителните възнаграждения, включени в заплатите на ректорите, не се променят и са в размер на 500 лв., 1500 лв. или 3000 лв. месечно в зависимост от годишната оценка за постигане на заложените междинни целеви стойности за изпълнение на политиката на висшето училище.

Като постоянна величина, процентът на това допълнително възнаграждение

в общата сума на възнаграждението на ректорите всяка година намалява с увеличаване на минималната основна работна заплата за най-ниската академична длъжност, се посочва в мотивите за промяната. И още – това, от една страна, води до изоставане в темпа на нарастване на възнагражденията на ректорите спрямо темпа на увеличението на доходите в страната. От друга страна, методиката в Наредба 23 от 2020 г. вече води до абсолютно намаление във възнаграждението на ректорите след първата година, което не следва да се допуска.

Новата разпоредба определя, че

общият размер на допълнителното възнаграждение на ректорите се определя годишно въз основа на степента на постигане на заложените в договора за управление междинни целеви стойности за изпълнение на политиката за развитие на висшето училище през предходната година и средното основно месечно възнаграждение за академичната длъжност „асистент“ в съответното висше училище в границата от 35, 105 и 210% от нея при съответно оценка 2,3 и 4. При годишна оценка 1 не се предвижда допълнително възнаграждение. Разписани са и процентите при оценка със стойност след десетичната запетая.

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет, тъй като средствата за възнагражденията на ректорите са за сметка на бюджетите на висшите училища. Наредбата влиза в сила от месеца, следващ деня на нейното обнародване в „Държавен вестник“.