Есенна лектория за ученици „Образование с наука“ организира Софийският университет „Св. Климент Охридски“. Събитието ще се проведе от 9,30 до 16 часа на 17 септември в кампус „Лозенец“ с подкрепата на Националната програма „Образование с наука“.

Лекторията е подходяща за ученици от гимназиалния етап на обучение с интерес към математиката, информатиката и природните науки. Тя ще се проведе в две части.

Откриването е в сграда УНИТе, зала 113. Учениците ще могат да се запознаят с възможностите за кариерно развитие след средно образование в сферата на математиката, информатиката, биологията, физиката, химията и фармацията, които ще им бъдат представени от преподаватели от Софийския университет.

Следват любопитни научнопопулярни лекции по актуални и интересни теми от тези науки.

Учениците ще се пренесат в „Чудният свят на алгоритмите“ с помощта на доц. д-р Петър Армянов от Факултета по математика и информатика. Гл. ас. д-р Иво Иванов от Факултета по химия и фармация ще изнесе лекция на тема „В страната на чудесата: чайове, вейпове и балони!“. В рамките на лекторията младежите ще научат и „Що е то род на крива и как да го пресмятаме?“ благодарение на занятието на гл. ас. д-р Антони Рангачев (ИМИ – БАН, Математически институт „Жусийо“ – Париж). За природения феномен „Подводна вкаменена гора – Созопол“ и защо тази геобиосистема е уникална в световен мащаб, ще разкаже доц. д-р Любомир Кендеров от Биологическия факултет. За финал на лекционната част доц. д-р Владимир Божилов от Физическия факултет ще представи темата „Тайните в сърцата на галактиките“.

След кратка почивка от 14 до 16 часа е предвидено посещение в няколко от научните лаборатории във Факултета по химия и фармация на Софийския университет – „Атомно абсорбционна спектрометрия“, „Фармакогнозия“, „Ядреномагнитен резонанс“, „Токсикология“ и „Хроматография“.

Събитието не изисква предварителна регистрация и е отворено за всички ученици и учители. Аз-буки