Академията за таланти в казанлъшкото село Розово привлича все повече ученици със заниманията, които развиват техните дарби и умения за творчество и общуване. А през лятото помага по този начин и на родителите. Това разказаха на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев преподаватели, работещи на доброволни начала. Той посети своеобразното лятно училище по покана на кмета на община Казанлък Галина Стоянова, съобщава Пресцентърът на МОН.

По нейна идея кметът на село Розово Венцислав Колев и местните жители подемат през 2020 г. инициатива за възстановяване на сградата на местното училище. Създават сдружение „Естествен интелект“, в което членува и Община Казанлък. Имат подкрепа от местната общност и от бизнеса, който спонсорира проекта.

Започват да възстановяват сградата с малки проекти на Общината и доброволен труд – правят реконструкции и топлоизолация. На трите декара двор са обособени пространства за спорт – футболно и мултифункционално игрище, тенис корт. Има и музикално студио, библиотека, зали по физика, астрономия, археология, програмиране и роботика. Оборудвана е столова, ремонтирани са спортните площадки и в момента се изгражда спален корпус от 9 стаи – общо за един клас от 27 деца.

От това лято посрещат деца от Розово и околните села, от Казанлък и дори от Стара Загора.

Амбицията на екипа е да приема деца от цялата страна и да работи за развитие на техните таланти.

Председателят на сдружение „Естествен интелект“ Вероника Коева разказа за организирани приключенски мисии, целодневни занимания с наука, изкуство и спорт. Община Казанлък е предоставила училищен автобус, с който посещават Казанлъшката гробница и други забележителности в района.

Министър Вълчев поздрави кмета на община Казанлък и екипа за това, че са спечелили подкрепата на местните жители и развиват широк спектър от таланти на учениците, които посрещат.

Той с интерес изслуша добрия опит на преподавателката Петя Байкова как се справя без телефони.

„Провокирах деца на различна възраст как изкарват толкова време без телефон тук. Те споделиха, че когато всички са без устройства, се чувстват задължени да бъдат част от това общество, и започват да изпитват удоволствие от прекия контакт със своите връстници. И друго – всеки ден имахме разходки, дълги преходи в гората по различни маршрути “, разказа Байкова.

Министърът отбеляза, че Средна гора е идеална за ученици, за занимания с ориентиране, както и че районът е богат на археологически и други забележителности, които помагат на децата да учат с интерес.

В Академията вече имат планове за развитие на проекта, които включват изграждане на външна екостая, биоградина и уличен фитнес.