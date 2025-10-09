Отборът на столичното 35. средно езиково училище „Добри Войников“ е големият победител в първото градско състезание „Учители в действие“, което се проведе в Националната спортна академия „Васил Левски“. Организатор на спортната проява е Българската асоциация „Спорт за учащи“ (БАСУ) в партньорство с НСА и Столичната община. Проектът е по програма „Спорт за всички“ към Столична община.

Заради лошото време състезанието се провежда в залите на Спортната академия, където педагозите демонстрират уменията си в плажния волейбол, 3х3 баскетбол, лека атлетика и бадминтон. На открито се провежда надпреварата по петанк.

„Състезанието беше много хубаво. Педагозите изявиха желание всяка година да организираме „Учители в действие“, и с нетърпение очакват следващото градско състезание“, сподели пред „Аз-буки“ председателят на БАСУ Мариана Борукова.

Отборът победител е съставен от петима учители по физическо възпитание и спорт. Борукова уточнява, че за да може един тим да участва в общото класиране, трябва да е участвал в поне три от петте спорта. Отборът на 35. СЕУ се включва във всичките, като завоюва първото място в комплексното класиране с две първи места от петте спорта – в петанк и волейбол. След него се нареждат представили на 150. ОУ „Цар Симеон I” и на 125. СУ „Боян Пенев“.